科普：给星巴克带来“致癌”标签的是何物

美国加利福尼亚州洛杉矶县高等法院日前裁定，在加州销售的咖啡产品须标注致癌警示信息，原因是咖啡豆在烘焙过程中产生可能致癌的丙烯酰胺。此事引发全球媒体广泛关注和争论。那么，丙烯酰胺是什么？真的会致癌吗？我们又该怎么做？

问：丙烯酰胺是什么？

答：丙烯酰胺是食物在煎、炸、烘烤等高温加热过程中产生的一种化学物质。炸薯条、烤面包、烘焙咖啡豆时都可能产生一定量的丙烯酰胺。

问：丙烯酰胺会致癌吗？

答：动物实验表明，丙烯酰胺具有潜在的神经毒性、遗传毒性和致癌性。世界卫生组织下属的国际癌症研究机构将丙烯酰胺定义为２Ａ类致癌物，即对动物致癌的证据充分，对人致癌的证据不足。

问：要给咖啡贴上“致癌”标签吗？

答：尽管加州法官要求，在加州销售的咖啡产品需标注致癌风险警示标识，但美国癌症研究学会日前专门发表博客文章指出，咖啡不需要被贴上“致癌”标签。事实上，咖啡含有多种生物活性物质，可能有抗氧化、抗癌等功效。

无论是咖啡还是薯条等其他含有丙烯酰胺的食物，谈论致癌性都不能脱离“剂量”这一重要参数。以咖啡为例，中国国家食品安全风险评估中心的数据显示，每千克煮咖啡中丙烯酰胺平均含量为１３微克。而此前曾有研究显示，丙烯酰胺的致癌剂量大约为每天每千克体重摄入２．６微克至１６微克。

问：如何减少丙烯酰胺对人体的危害？

答：实际上，要想减少丙烯酰胺对身体的潜在危害，并非杜绝咖啡就能简单实现。专家建议，人们在日常生活中，应少用煎、炸、烤等烹饪方法，尽量避免连续长时间或高温烹饪食品，以减少丙烯酰胺的产生。