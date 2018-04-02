沙尘+雾霾来袭，这份防护套餐请收藏！

据中央气象台消息，4月2日至5日，北方地区多沙尘天气，新疆、内蒙古等地有扬沙或浮尘天气。2日白天，华北中南部、黄淮西部等地有轻至中度霾，局地重度霾。

雾霾+沙尘天，我们该如何保护自己?其实道理也是大同小异：

出门：戴好口罩、帽子、眼镜

北京友谊医院耳鼻喉科主任龚树生介绍，雾霾天呼吸科的急诊病人和耳鼻喉科病人明显增加。

因此出门时一定要记得戴口罩，选口罩时要记得口罩与面部的贴合度、佩戴后的下方视野也要注意考虑，购买时最好能进行试戴，看看口罩是否能和面部比较好的贴合，口罩拱形不要太大，左右转转头，看看是否影响佩戴时的视线。

武汉协和医院皮肤性病科主任医师冯爱平介绍，雾霾天对皮肤也会有影响，会影响皮肤的油脂分泌，有的人还会出现皮肤过敏等疾病。所以，出门除了戴口罩外，还可以带上伞和帽子，甚至戴上墨镜，减少空气污染物对皮肤和毛发的接触及紫外线对皮肤的损伤。

沙尘雾霾天气，有一个特别注意事项就是千万别揉眼睛。如果沙子飞入眼后，正确的处理应该是：轻闭双眼，再慢慢半睁开眼，反复做两三次这样的动作，多数情况下，沙子随着眼泪的流出就能被冲出来。要特别注意的是：如果异物在角膜上(黑眼球表面)，因为角膜感觉灵敏，一碰眼球就可能运动，擦伤角膜，这种情况需要医生点表面麻醉药水后再行取出。

回家：换衣、清洗、加湿

脱外衣。雾霾天一些比较粗的颗粒物会粘在衣服上，外出回家后脱掉外衣，将衣物及时清洗干净，可以避免对室内的二次污染。

清洗皮肤和鼻腔。回到家后，不妨用清水洗洗脸，用生理盐水清洗鼻腔，可以降低PM2.5对皮肤和呼吸道的伤害。还可以往鼻腔里滴几滴橄榄油，既能湿润鼻腔，预防鼻腔干燥出血，还能起到过滤尘土的作用。

湿化空气。用湿抹布擦拭以及用湿拖把拖地以免造成室内尘土飞扬，吸入呼吸道。有条件的可以使用加湿器。