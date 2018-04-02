正视死亡 珍惜生命 北京大学清明论坛在京召开

人民网北京4月2日电 3月30日，北京大学清明论坛在京举办。来自医学、哲学、生死学、生死教育、殡葬界等领域的专家学者共400余人参加此次论坛。

北京大学医学人文研究院院长周程教授代表主办方致辞：“清明既是一个科学的节气，又是一个文化的节日，在清明时节关注、讨论生死问题是大有必要的。死和生是相互关联的，我们在对待生死问题和其他宗教不一样，我们看重死亡，只是为了更好的生存。”

原全国政协副主席、北京大学常务副校长韩启德表示，死亡这个问题既简单又复杂，每个人都必然走向死亡。我们今天研究死亡的时候，可能很多问题现在还不能解决，但是我们还是要对科学给予敬畏。探索未知是人的本性，因此探索死亡的本质也在路上。

“死亡哲学是生命教育与死亡辅导的冰山底座，关乎信仰与价值、爱与智慧。”北京大学医学人文研究院教授王一方引用马赛尔的‘亲人之死理论’，认为亲人死后并非归于虚无，情感经验仍然可以在逝者与生者之间发生链接，依然有一份绵延‘你和我’的存在关系。

中国殡葬协会专家委员会主任伊华提出，在政府、社会、学界、舆论的多方推动下，中国人关于“生命教育与死亡辅导”的普及可谓正当其时，而教育界、医学界、殡葬界、传媒界都应是生命教育共同体的一部分。

此外，北京大学医学部重症医学学系主任安友仲、北京师范大学哲学学院科学史与科学哲学教授田松、陆军总医院肿瘤科主任医师刘端祺分别就失能与死亡、死亡能力、生前预嘱等方面发表演讲，探讨重建死亡文化和生死观，发展“死得好”的优逝教育以及“活在当下”的生命教育，使卫生资源得到合理有效的使用。

据悉，未来五年北京大学清明论坛还将持续举办，并不断跨界、跨地域、跨学科运作，主题也将延展至“死亡与艺术”、“濒死现象与死亡体验”、“哀荣与爱的遗产”等。