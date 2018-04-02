依托酒文化、发展酒旅游 首届桃花春曲节在亳州举办

人民网亳州4月2日电（林成汉）31日上午，由亳州市文化旅游局主办，安徽古井集团有限责任公司协办的“古井贡酒·年份原浆首届桃花春曲节”在亳州古井酒神广场开幕。

开幕式上，党委副书记、纪委书记王锋致欢迎辞。随后，亳州市人民政府副秘书长王树东致辞并宣布开幕。

当日上午11点，39对新人身着汉式礼服，在司仪的指导下从“雅乐起鼓”到 “执手礼成”,完美地还原了古代汉式婚礼的每个礼仪步骤，整个婚礼华美尊贵且文化韵味十足，演绎堪称完美，惊艳了在场的游人。

在本届桃花春曲节主会场，制曲工艺互动展区和产品售卖区吸引着游客们驻足观赏。古井贡酒工作人员现场解读古井独特的桃花春曲，酿制古井贡酒年份原浆所采用的桃花春曲，只在桃花盛开的时候制作，此时空气温湿，微生物活动旺盛，方可制作出最好的酒曲。在制曲工艺演示现场，游人们亲自参与酿酒互动，体验原浆美酒出酒的过程，活动现场酒香四溢，好生热闹。

除了汉式婚礼和制曲工艺展示，本届桃花春曲节还有风筝比赛，互动赢美食美酒、扶贫摄影展等多个主题活动，满足广大游客观光、娱乐、休闲等多种需求。另外，众多游客们还积极参与投壶游戏、观看民俗表演、步入桃园，与桃花仙子一同拍照互动，珍藏这份亳州春日里醉美的幸福。

据了解，自2017年起，亳州市坚持把文化旅游业作为全市经济发展的重要支柱产业，举全市之力打造底蕴厚重、功能完善的文化旅游城市。古井贡酒落地亳州本土，依托“酒产业、酒文化、酒生态”发力“酒旅游”，将文化旅游作为5.0战略的重要一环，围绕白酒主业大力发展体验式消费和快乐游购服务。