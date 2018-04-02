擦玻璃有几个小偏方：洗发水去尘土灰泥 白醋水清顽固油污

介绍几个简单快捷的擦玻璃“小偏方”。

尘土灰泥，可用洗发水擦拭。风吹雨淋之后的窗户玻璃，尘土灰泥积得比较厚，可以打盆水，在里边放几勺平时用的洗发水，将毛巾沾湿后擦窗，再用清水擦拭，最后用干毛巾擦干，窗户就会变得明亮干净。

顽固油污，可用白醋白酒。如果是油污类的顽固污渍，可用白醋和水按照1：2的比例调匀，倒入喷壶喷在玻璃上，再用抹布擦拭；如果用白酒，则可将抹布在混有白酒的水里浸湿之后擦拭，最后用干布擦净即可。

想要更明亮，可用蓝靛洋葱法。如果要玻璃更亮一些，可以在水里放些蓝靛，这样擦过的玻璃堪比镜子。另外，用洋葱片擦玻璃窗，也能使玻璃特别明亮。

另外，不同的玻璃也有不同擦拭法：

相框玻璃，用啤酒擦。镜框、像框或玻璃有污垢的话，可用毛巾蘸啤酒擦拭，其中的酒精成分能除去污垢，使玻璃洁净光亮，还不会残留毛巾纤维。

高空玻璃，用伸缩玻璃刮。家住高层，擦玻璃时万不可以冒险，一把带伸缩手柄的玻璃刮就可以解决。

小块玻璃，用鹿皮擦。小面积的玻璃、梳妆镜、眼镜等，先吹去表面浮尘，再用一块小鹿皮轻擦几下，立刻就能光洁如新。