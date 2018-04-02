星巴克“致癌”，这回为啥没能吓倒消费者

星巴克咖啡出事了。因为美国加州洛杉矶高等法院判决：星巴克有义务提醒消费者咖啡可能致癌。于是针对这个品牌引发一波舆论围观。原因是，有自媒体用耸人听闻的标题传播“星巴克咖啡致癌”的消息。

在一篇题为《星巴克最大丑闻曝光，我们喝进嘴的咖啡，竟然都是这种东西……》的文章中，作者极尽夸张地写道，“你喝的星巴克咖啡有强致癌物，非常可怕！”“星巴克隐瞒了8年的黑幕，终于被揭露了！它要完蛋啦！”。

虽然类似说法在朋友圈刷屏了，但和以往不太一样，许多人并没有轻信自媒体的说法，而是对这一危言耸听报以嘲笑态度。不少主流的正规的媒体如钱江晚报微信公号、果壳网等迅速对此做出了反应。不少人就跟帖说了，这么大的事，容我喝两杯咖啡压压惊。看来，这种“震惊体”并没有吓到消费者。

事实究竟是怎么回事呢？根据中国之声《新闻纵横》等报道，法院的裁决虽然确有其事，但针对的是整个咖啡行业，而不只是针对星巴克咖啡。其准确说法是，法院要求包括星巴克在内的多家咖啡公司，在加州销售的咖啡必须贴上癌症警告标签。但这也不是最终判决，全美咖啡行业协会针对相关判决回应称，将采取包括继续提起上诉等法律行动。这场官司已经打了8年之久，各方很可能继续掰扯下去，不料这在自媒体的表述中却成了“隐瞒了8年的黑幕”。

咖啡含有致癌物又是怎么回事？原来，咖啡在烘焙过程中会产生丙烯酰胺，而动物实验表明，丙烯酰胺具有一定致癌性。不过，根据国家食品安全风险评估中心副研究员钟凯所说，丙烯酰胺很常见，大可不必惊慌，所有需要经过高温烹调的食物，比如薯片、薯条、油条、油饼等，或多或少都会产生丙烯酰胺。这样说可能大家心里就有数了，虽然丙烯酰胺确实存在于咖啡烘焙产品中，但这其实并不是什么让人胆战心惊的事情。咖啡烘焙至少有数百年历史了，总不能不喝了吧？

所以，问题并不在于星巴克咖啡含有疑似致癌物，而在于这事情为一些个别的格调低下的自媒体们提供了可以打造爆款的猛料。否则，为什么不提这是整个咖啡加工行业的事情？只抓一点，无限放大，这是当下有些自媒体擅长的本事。比如前面提到的这篇文章，就是出自某个经常制造谣言的伪海外中文自媒体（编辑查证其账号主体为辽宁某公司）。这种做法在一段时间内确实吓住了不少消费者，在老年人等群体中，这类危言耸听的自媒体文章至今还颇有市场。但这种没底线的做法，除了对市场和企业造成不良影响，也越来越引起了人们的反感。

让人担忧的还在于，这类谣言大行其道，可能让人连真正科学的说法都不相信了。换言之，这种做法其实是在伤害人们对真相的认识和判断。比如关于中药和转基因食品，一直是网上两大容易引起观点撕裂的话题。有人把谣言当真，难免上当受骗，可如果把真实也当作谣言呢？这就像“狼来了”的故事，某些自媒体不断消费公众的信任，其结果可能造成信任感的整体溃败。

所以，对这类夸大其词的谣言，应当及时进行澄清，才能让公众明白到底发生了什么。在这一点上，星巴克这次做得还不错。同时更要看到，不少主流的、正规的自媒体，迅即地对此谣言作了批驳，科普了相关知识，让谣言的产生没有了时间差。公众的知识面齐全了，谣言自然不攻而破。这是此次星巴克致癌风波没能吓倒消费者的原因。