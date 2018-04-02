广州今后病人用的血只来自陌生人

3月31日开始，根据国家相关规定，广州全面取消互助献血。4月1日，笔者从广州血液中心获悉，目前该中心的供血基本能满足临床需要，预计政策变动时期能平稳过渡。

4月1日起，广州市内部分机采成分血献血点的服务时间延长，并在龙洞商业街新增一个机采成分血固定采集点。专家呼吁大家积极参与无偿献血，特别是临床需求较大的成分血。

市民献血热情超出预计

4月1日，龙洞商业街的街头新增了一个机采成分血固定采集点，吸引了不少爱心市民无偿献血。“今天大约采集了20到30袋，市民献血热情超出预计。”广州血液中心相关负责人介绍。

据悉，在2016年第四季度，广州血液中心已开始尝试停止互助献全血。在2017年第二、第四季度，该中心再次尝试取消全血的互助献血。“此前尝试表明，取消互助献全血对临床用血的影响不大。”上述负责人表示。

互助献血，是指在血源紧张的情况下，血液中心鼓励家庭成员献血，以换取病人所需的等量血液。然而，互助献血制度也让地下“血头”有了牟利空间，他们招募献血者为病患提供有偿服务，有违无偿献血原则。根据相关通知，2018年3月底前，全国取消互助献血。

成分血供应一直紧张

取消互助献血会造成“血荒”吗？统计显示，去年广州无偿献血人数达37.6万人次，保障了医疗临床用血需要，实现了年度医疗临床用血100%来自无偿献血的目标。

但相对于全血，成分血的供应一直较为紧张。“血小板的保存时间只有5天，采集时间需要约2个小时。广州作为华南医疗高地，医院临床血液需求又特别大。”该中心相关负责人介绍，在新规之前，广州有20%左右的成分血供应需要靠病患亲友互助来完成。去年，广州有4.12万人次捐献了6.94万治疗单位，平均每天采集的190个治疗单位的机采成分血基本当天就会发放完毕。

“希望市民多参与无偿献血。”上述负责人表示，预计新规对成分血供应或会造成一定影响，广州血液中心已推出系列举措，力争保持成分血采集量和供应。

为保障血小板的供应，广州血液中心还采取从全血中提取的血小板，来替代机采成分血的做法，手工制备血小板的量已比以往提升了几倍。“血小板保存时间短，但是采集时间比较长，为了更好地协调临床和改善献血体验，未来计划在广州逐渐推广血小板捐献预约模式。”该中心相关负责人说。（记者/朱晓枫 通讯员/张学元）