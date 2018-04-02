黑龙江建保障供应新机制 短缺药品能监测可预警

人民网哈尔滨4月1日电 （记者刘梦丹）近日记者从黑龙江省卫计委获悉：黑龙江省已在全省建立了短缺药品保障供应新机制，保障临床药品供应，取得了良好成效。

据了解，按照“保供应、保质量、降虚高”的总体原则，黑龙江省共把7380种、35264个药品纳入新一轮药品集中采购，全面满足了该省临床药品供应。其中，采取双信封评审办法，完成了临床用量大、采购金额高的392个品种药品招标采购，通过综合措施，价格比上轮平均下降20.94%，按2017年度全省公立医院网上采购额计算，招标药品累计节省用药费用16.04亿元。并与省人社厅联合印发了《关于做好36种国家谈判药品集中采购的通知》，确保了国家谈判药品价格与医保核销政策同步落地。此次采购属全国首批完成的新一轮药品集中采购任务。

黑龙江省建立了15个短缺药品监测点和哨点每月监测报告制度。依托省药品集中采购平台开发了省、市、县三级短缺药品监测预警功能，建立了三级监测预警体系，实现了三个全覆盖，即监测范围覆盖到平台全部药品，监测对象覆盖到全省所有公立医疗机构，监测职能覆盖到全省所有卫生计生行政部门。

《 人民日报 》（ 2018年04月02日 13 版）