孩子说身体不适真的是撒谎吗？

案例

微信公众号提问：我们家孩子今年上二年级，这段时间总是说身体不舒服不想去舞蹈班。前几天说是肚子疼，去医院看病没查出什么问题，这几天又说自己头疼，之前她还是挺喜欢去上舞蹈课的啊，现在怎么学会说谎了？

专家观点

丰台五小教育集团心理老师穆欣丹表示：通常在这种情况下，家长们都会带着孩子去医院检查，有时是身体的原因，有时却查不出原因。次数多了，有的家长会怀疑孩子是装病，在撒谎。但真实情况是孩子真的感觉肚子疼，如果排除身体的原因，有可能是心理原因引起的。他没有撒谎，只是不敢去表达自己真实的想法，而这个与我们普遍的价值观是相违背的。

比如说，孩子平时所接受到的观念是，我应该写完作业，如果写不完作业，我就应该接受老师的批评。而被压抑的自己的想法是，我既不想写作业，也不愿意受到老师的批评。其实这是每个人趋利避害的本能。他真正能够接受自己的真实想法之后，肚子疼的症状也就可能会减轻甚至消失。他就能够有意识地去解决生活中真正遇到的问题，而不是通过肚子疼来回避。

当然，如果孩子出现了长期肚子疼的现象，但是依然到医院里检查不出来问题，家长就需要高度关注是不是一些近期的慢性的压力给孩子带来了一些心理上的困扰。家长要从各个方面寻找，因为这个压力可能来自家庭，也可能来自学业，也可能来自孩子自身成长的困惑。了解到孩子真正的问题所在，才能够帮助孩子减轻症状。

我们碰到孩子说肚子疼或者头疼不想上学的时候，需要家长更加关注孩子的心理成长，而不是武断地认为孩子撒谎了，要及时地帮助孩子梳理自己的情绪，共同面对生活中的实际问题。

文/本报记者 武文娟