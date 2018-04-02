5岁后还尿床 警惕遗尿症

医学指导/广州市第一人民医院儿科主任医师于力教授

尿床是个很尴尬的问题，但实际上在孩子们身上很常见。因此，自家孩子尿了床，很多家长都不以为意，“长大了自然就好了嘛！”殊不知，孩子如果5岁以后还是频繁尿床，那就不是小毛病了，是疾病，得治！专家表示，尿床对儿童来说是仅次于父母离婚和吵架的第三大严重事件，严重影响儿童的身心健康，因此儿童遗尿症一经确诊需尽早进行治疗，家长切勿采取“观望”的态度。

病因：多种原因可致孩子尿床

儿童遗尿症俗称“尿床”，是儿科的常见疾病，不同年龄儿童患病率不同，如果大于5岁的孩子每周尿床超过两次，持续超过3个月，就可以诊断为儿童遗尿症了。

广州市第一人民医院儿科主任医师于力教授介绍，儿童遗尿症的发病率比较高，据统计，大约有16%的5岁儿童、10%的7岁儿童和5%的11~12岁儿童患有遗尿症。

其发病机制相对较复杂，涉及多种因素。通俗来讲就是患儿夜间产生的尿量与其膀胱容量不匹配，与此同时患儿又存在觉醒障碍。绝大部分的患儿都为单症状遗尿患儿，即只是夜间遗尿，不存在白天的下尿路症状，这部分患儿往往通过简单的药物干预调节夜间的尿量即可获得较好的治疗效果。也存在极小一部分患儿是同时并存白天尿急、尿频、漏尿等下尿路症状，这种就是非单症状遗尿，治疗起来就会比较复杂。

危害：严重影响患儿身心健康

很多家长认为，儿童尿床不痛不痒，不危及生命，虽是“毛病”但不是疾病，长大了自然就好了，因此不需要治疗。

事实上，确实每年有15%的遗尿症患儿可以自然痊愈，但仍有约0.5%~2%的患儿遗尿症状可持续至成年期，并且小时候尿床发生得越频繁，越可能持续到成年。

于力介绍，儿童遗尿症虽不会对患儿造成急性伤害，但长期夜间遗尿可影响患儿的自尊心与自信心，引起孩子注意力不集中、焦躁、多动孤僻等心理异常。一项对8~16岁尿床儿童的调查显示，尿床对儿童来说是仅次于父母离婚和吵架的第三大严重事件，严重影响儿童的身心健康及家庭成员的生活质量，常常给患儿及其家庭带来较大的疾病负担和心理压力。因此，儿童遗尿症一经确诊需尽早进行治疗，家长切勿采取“观望”的态度。

诊断：较复杂需做多项检查

儿童遗尿症诊疗较复杂，涉及到各个系统，多重内分泌的机制参与其中，因此有些医院已开设了专门针对遗尿症的专科门诊。据悉，广州市第一人民医院、广州市妇儿中心以及中山大学附属第一医院等均开设了儿童遗尿专科门诊。

要确诊儿童遗尿症，临床上需对患儿进行详细的病史采集、体格检查和必要的辅助检查。根据孩子具体情况的不同，可能还需要做尿常规、泌尿系统B超、腰骶椎正侧位片（以排除隐性脊椎裂）等检查，一般半天即可完成。如果家长有一定的条件，还可以记录孩子的排尿日记，以帮助医生判断潜在的病因，制定更有针对性的治疗方案。

治疗：药物治疗为主，需调整饮食

小儿遗尿症怎么治疗？

于力介绍，目前主要包括药物治疗、遗尿警报器、膀胱训练及中医药治疗等。药物治疗主要是使用去氨加压素，帮助肾脏恢复正常的夜间尿量，也是目前国内外多个指南的一线推荐药物。如果效果不佳，可考虑酌情调整药物剂量，如果孩子存在膀胱激惹状况，还可以加上抗胆碱药物辅助治疗。去氨加压素的疗程一般为3个月，治疗3个月后评估疗效。如果停药后遗尿症复发，家长不必忧虑，可以再次治疗一个疗程。一般来说，两个疗程下来基本都能治愈。

“去氨加压素的作用主要是浓缩尿液，减少夜间尿量的产生，提高肾脏的浓缩功能，促进中枢的觉醒系统。有的药物能扩大和稳定患儿的小膀胱，还有的药物能起到增强及协同作用。因此药物治疗一定要在遗尿专科门诊由专科医生制定，要有足够的疗程，正确的方案并定期复诊。”于力说，在药物治疗的同时，还应注意饮食调整、睡前饮水控制，同时辅助尿床报警器、闹钟叫醒、膀胱训练等，会收到良好的效果。

于力提醒说，在治疗期间还需注意饮食，以下四类食物要少吃或不吃。

1.凉性及利尿的食物

如白萝卜、冬瓜、西洋菜、凉瓜、莲藕汤、木瓜等。特别不能喝二十四味凉茶或其他凉茶。

2.多糖的零食

如巧克力、桔子、西瓜、葡萄等。

3.辛辣有刺激性的食物

如辣椒、大蒜、咖啡等。

4.有利尿作用的食品

如玉米、赤豆、绿豆、鲤鱼等。

适合吃的食品则包括两类，一类是优质蛋白类食物，如鸡、鸭、鱼、肉、豆制品、奶制品；另一类是温补脾肾的食品，如糯米、山药、韭菜、黑芝麻、桂圆、银耳、扁豆等。(记者冯冯)