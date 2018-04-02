喷嚏连连 过敏性鼻炎该怎么办

编者按

春天里万物复苏，草木萌发。春季往往也是各种过敏疾病高发的时候，不少人在春季更容易出现各种过敏现象。过敏是怎么一回事，如何预防过敏，发生过敏性疾病时应如何应对？本版从今天起，将连续三期就常见的几种过敏性疾病请专家和大家谈一谈。

花红柳绿的春天，初绽的花朵争奇斗艳，正所谓“沾衣欲湿杏花雨，吹面立刻犯鼻炎”！是的，春天对过敏性鼻炎患者并不友好。

过敏性鼻炎又称变态反应性鼻炎，也称变应性鼻炎，医学上认为是特异性个体接触致敏原后，导致机体发生Ⅰ型超敏反应，最终产生鼻痒、喷嚏、鼻涕增多、鼻塞等症状。

三个步骤 切断过敏通路

过敏性鼻炎的出现，需要三个前提条件：变应原（促反应物）的存在、接触变应原或变应原进入人体、引发过度免疫应答。这三个条件必须同时满足，才会引发人体的过敏反应，因此我们就可以针对这三个条件采取措施进行预防。

远离变应原 导致过敏性鼻炎的变应原一般可分为两类，吸入型和食入型：吸入型，指花粉、尘螨、尘土、真菌、动物毛屑等，通过鼻黏膜进入人体；食入型，指蛋奶、鱼虾、肉类、蔬果、食品添加剂等，通过肠黏膜进入人体。

避免过敏应远离变应原，但有些变应原无法躲避怎么办？那就从第二步来进行干预。

保护黏膜屏障 我们的身体有皮肤和黏膜作为屏障，帮助我们阻挡自然界的各种病菌微生物和像花粉、尘螨这样的物质。如果黏膜屏障出现问题，这些物质就有可能进入人体。

所以通过维持黏膜屏障功能可以实现阻挡变应原的目的。如补充维生素A可以促进上皮细胞的生长发育，补充维生素B2可以保持上皮组织的完整性；如果是肠道黏膜问题，还可以适当补充谷氨酰胺以促进肠道黏膜修复；还可以选择益生菌，帮助肠道形成生物屏障，这些都对抗过敏有积极的作用。

重视过度免疫反应 引发过敏性鼻炎的免疫反应，除了IgE介导的速发型，还有一种IgG介导的免疫复合物型，食物不耐受就是一种最常见的IgG介导的免疫反应。食物不耐受和其他很多疾病包括过敏性鼻炎是有关联的，如果有患者检查到了变应原，且避开了变应原，仍反复发生过敏，不妨去检查一下食物不耐受的情况。

健康生活 改善过敏体质

过敏体质到底是怎么来的？很多人会认为是遗传，有些人天生就对花生过敏，祖祖辈辈都这样，这的确是遗传。但我们也要知道，这只占其中的15%，也就是世界卫生组织所说的，影响健康的因素中遗传占15%，环境占17%，医疗条件占8%，而生活方式占60%。遗传、环境、医疗这些因素都与过敏性体质有关系，但占主要地位的还是患者的生活方式。

有过敏性鼻炎的患者不妨看看以下情况自己占了几条：三餐不规律，经常在外就餐；易感冒、易疲劳；脂肪肝、肝脏功能有问题；熬夜、睡眠质量差；易怒、易烦躁、压力大；生活环境存在污染；吸烟、饮酒；不运动；胃肠功能不好、便秘；饮水少；经常服用药物……

以上描述越符合你的生活方式，你就越容易成为过敏体质，其实过敏体质就是不良的生活方式对身体造成额外负担的一种表现。人体的免疫系统要时刻监控外来“入侵者”（如病菌微生物）和内部的“变节者”（如癌细胞、死亡细胞），过多的有害因素造成身体细胞的损伤，最终加重了免疫系统的负担，长此以往，过敏体质就逐渐形成了。

因此，要帮助身体减负，逐渐将易过敏的体质调回健康状态，建议做到以下几点：合理膳食、三餐规律，多吃蔬菜水果，少吃油炸腌制类食品，少吃深加工食品；适当运动，每周至少两次，每次30分钟以上；足量饮水，成人每天建议1500毫升左右；保证每天7~8小时充足睡眠；养成每天排便的习惯；多亲近大自然，最好能在山清水秀的地方生活，或者给家里配台空气净化器。

明确诊断 合理治疗过敏

过敏性鼻炎的主要症状，如打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等，和感冒的症状很相似，因此很多患者甚至医生会误将过敏性鼻炎当作感冒来进行治疗。

其实过敏性鼻炎和感冒还是有区别的。就病程而言，过敏性鼻炎的病程较长，可能持续几个月，易反复发作；感冒一般只有7天的病程。就症状而言，过敏性鼻炎打喷嚏较频繁，鼻涕为清水样鼻涕；感冒偶尔打喷嚏，鼻涕可能由清涕转化为黏液脓性或脓性鼻涕。因此如果超过7天，类似感冒的症状仍不见好转，要去医院进行相关检查以确定是否是过敏性鼻炎。

对于已经确诊为过敏性鼻炎的患者，且处在发作期，建议在医生指导下采取如下方法：尽量避开变应原，保持环境通风、清洁、湿润；做好鼻腔日常清洗，可用浓度0.9%温盐水冲洗鼻腔；可选择抗组胺药治疗以缓解和阻止过敏反应的发展，如氯雷他定、西替利嗪等；鼻塞时，适当使用血管收缩剂，如1%麻黄碱或0.5%呋喃西林麻黄碱滴鼻药；饮食上忌辛辣、生冷刺激性食物，少吃高蛋白、高油脂食物等。

以上方法主要是为了控制住症状，一般吃上药就会起作用，但是如果停药，症状就可能有所反复。抗组胺药大多有引起困倦的不良反应，所以司机、高空作业者、操作高速转动机器的工人等应慎用。想要从根本上解决过敏性鼻炎的问题，必须要三分治、七分养，急性期通过西药或者中药控制住症状，在平时通过调理过敏体质、远离变应原、修复鼻黏膜屏障三个方面来调养。

（作者为北京过敏之家呼吸道过敏专家，中国中医科学院西苑医院消化科主任医师）