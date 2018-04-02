科学家教人工智能诊断脑癌

据报道，国际科学家小组的一项新研究表明，机器学习算法可以成为一种强大的医学工具。该小组在《自然》杂志上发表了研究成果，设法创造和训练人工智能以精准的方式成功识别不同类型的脑肿瘤。

为了识别不同类型的脑癌，团队需要计算机可以使用的一些标准来区分它们。在医疗记录中已经有100多种类型的脑肿瘤。研究人员使用称为甲基化的DNA过程作为一种生物“指纹”，并教人工智能识别出哪些“指纹 ”与特定癌症类型相匹配。该团队输入2800名癌症患者的数据，为计算机提供了91个不同类型的肿瘤。然后，他们要求计算机确定 1000多个已知样品中的肿瘤类型。

事实证明，电脑的识别没有错误，人工智能的判断是正确的。研究人员已经在线免费提供整个系统，并已使用了近5000次用于癌症鉴定。

研究人员写道：“我们的研究结果为跨越其他癌症实体的基于机器学习的肿瘤分类器的生成提供了蓝图。”(麦晓颖)