期待长者食堂更多更好

报载，2016年以来，广州市以保障纯老、独居、孤寡等特殊老年人的助餐需求为重点，为居家老人持续提供规范、健康、营养、方便、快捷的午饭大配餐服务，设立长者饭堂，截至今年2月底，全市共有长者饭堂928个，百分之百覆盖街镇、村居，惠及150余万老人。

我国已经步入了老龄化社会，据有关专家介绍，2017年，中国60岁及以上老人超过2.4亿，去年底中国65岁以上老人将近1.6亿，这样的庞大数据，全世界没有哪个国家能比得了。对于老人来说，吃饭是最基本的需求之一，他们一日三餐的问题，特别是那些独居老人，吃饭问题更需要政府来操心，组织社会资源进行保障。

广州有长者食堂这样的午饭大配送服务，国内其他地方也有类似举措，很多餐馆都同时兼卖价格低廉的老人餐，为老人提供方便。但是，老人食堂或者老人餐都面临着一定的难题，重点就是价格问题。无疑，过高的价格是老人们所难以承受的，但是，随着食材包括人力等成本的逐年增加，涨价不可避免，即使有调价，也依旧面临着经营的困境。本就因为麻烦而缺乏主动性的餐馆，又面临赔本赚吆喝的局面，难以为继。

解决老人吃饭问题责无旁贷，而除了长者食堂，除了餐饮企业兼营老人餐，是否还有可以动员的力量？试举一例，比如很多家政公司，所挂靠的家政服务员并非全员全时段有工可上，这些人员可以承担一部分“老人食堂”的功用，而他们需要解决的，是无照经营、卫生许可等问题，如果我们强化了这方面的监督与培训，那么，又可以增添一股服务老人餐桌的力量。

当下，对于长者食堂，广州持续着各种举措，比如加大扶持力度，探索建立慈善资金支持的长效机制，鼓励各区探索通过慈善冠名、授牌等方式，支持市场主体品牌餐饮企业参与大配餐服务……总之，老人餐桌不仅是慈善，也蕴含商机，只要我们多动脑子，广加宣传，就会汇聚更多企事业单位、民间组织为老人餐桌贡献力量。（赵欧仁）