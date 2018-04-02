食药安全将全程可追溯

2022年冬奥会和冬残奥会的筹办已经正式进入“北京周期”，市食品药品监管局已与北京冬奥组委就食品药品安全服务保障工作进行对接，利用冬奥会筹办作为契机，实施“产地准出、销地准入、产销衔接、全程可溯”的新模式。这些新方法将率先应用于首都市民的日常食药安全中。

产销两地共同监管

市食品药品监管局副局长、新闻发言人唐云华介绍称，目前市食药监局已建立冬奥会食品药品服务保障工作筹备领导小组，制定食品药品安全统一保障工作计划，该计划适用于京冀两地北京、延庆、张家口三个赛区所有场馆的食品药品安全保障工作，覆盖运动员、教练员、志愿者、现场观众等各类人群，并研究建立各个环节的应急预案。

据介绍，市食药监局针对北京是特大消费型城市、食品主要靠外埠供应的特点，将过去的销地市场准入监管为主转变为产销两地共同监管，形成产地准出、销地准入、产销衔接、全程可溯的新模式。唐云华介绍说，监管涉及的品种将从与市民关系最密切的大宗食用农产品抓起，包括肉、蛋、奶、鱼和水果蔬菜等，依托食用农产品主要生产供应所在地省市政府，向源头延伸监管触角，强化种植养殖生产加工环节的产地监管，实行产地销地大监管、大协作。据悉，近两年，北京各大批发市场与河北、天津的10余个牛羊肉屠宰基地企业探索建立了产销直挂，来自河北地区118个市县约63个农产品品种，累计交易量约350万吨，交易额近160亿元；产自天津地区9个区57个农产品品种，累计交易量约18万吨，交易额近16亿元。

科技助力食药监管

“考虑到不少外国运动员可能对花生、燕麦、坚果类食品过敏，引起机体免疫系统异常反应，目前我们正着力提高食品药品中各类风险因素的检验鉴定能力。” 唐云华介绍说，近期市食药监局在深入推进阳光餐饮工程的基础上，将建设首批5000家阳光餐饮示范店，并在市内示范餐饮单位鼓励推广过敏原标识，“这些餐厅既包括一些老字号，也包括一些新建成的具有首都风貌的餐厅。”唐云华表示，过敏原标识将最终应用于2022年北京冬奥会餐饮服务保障工作中。

同时，针对现有快检设备检测能力较为分散、检测项目较少、检测限较高的薄弱环节，市食药监局在研发可同步检测多种重点危害物质、检出限较低的高通量高灵敏度快速筛查检测技术，并与实验室检测形成有效互补，有效提高快速筛查检测的准确性。

创新追溯管理体系

据悉，为保障奥运餐饮服务安全顺利，市食药监局建立了全新追溯管理体系。唐云华告诉北京晨报记者，该体系结合食品及食品原材料生产加工、物流配送和餐饮服务的特点，建立起“从农田到餐桌”跨环节、跨区域、跨监管部门的全过程衔接制度，以新型高科技技术为追溯信息载体，汇集各个环节信息，包括食品产地、生产、包装、检验、物流、存储等所有供应链条上的信息，实现食品及原材料来源可查、去向可追。

唐云华表示，该追溯模式将逐渐固化，构建起完善的首都安全食品保障供给体系，市民在生活中使用的水产品、牛羊肉等都包含在内，“包括簋街的小龙虾、马连道的茶叶等”。

目前，市食药监局以冬奥会筹办为契机，全面提升食品药品安全保障水平。唐云华透露，本市16个区正在全面开展食品安全示范区创建活动，市食药监局希望在冬奥会前将北京打造成为国家食品安全示范城市。（记者 杨亦静）