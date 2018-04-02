南昌：年底九成卫生院设中医馆

近日从南昌市卫生工作会上获悉，该市今年公立医院药占比总体将降到30%左右，全市免费婚前医学检查率要超过80%，年底90%的乡镇卫生院和70%社区卫生服务中心设立中医馆。

据介绍，南昌将全面推进城市公立医院综合改革，公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右，百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料降到20元以下；到2018年年底，90%的乡镇卫生院和70%的社区卫生服务中心设立中医馆，基层医疗卫生机构中医诊疗量占基层医疗卫生机构诊疗总量比例力争达25%。确保无偿献血率100%，血费直报率不低于90%。

南昌市还将落实“中医药强省战略”，打造“三个中心”建设。以南昌市洪都中医院为基础，在南昌市创建一个辐射周边、全国一流的南昌中医治未病诊疗中心；以江西省中西医结合医院在南昌市挂牌为契机，推动江西省中西医结合医院综合实力得到全面提升；将南昌公立中医院全部加入热敏灸康复联盟中心。