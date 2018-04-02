江西：远程医疗须向患者先行告知

近日，江西省卫生部门印发的《江西省远程医疗服务机构及从业人员管理规范（试行）》规定，为患者开展远程医疗服务，邀请方应当向患者充分告知远程医疗服务内容、费用等事宜并征得其书面同意，不宜向患者说明的，须征得其监护人或者近亲属书面同意。

《规范》指出，远程医疗服务项目包括：远程病理诊断、远程医学影像（含影像、超声、核医学、心电图、肌电图、脑电图等）诊断、远程监护、远程会诊、远程门诊、远程病例讨论及省级以上卫生行政部门规定的其他项目。医疗机构之间开展远程医疗服务合作的，要签订远程医疗合作协议。任何单位、机构在取得《医疗机构执业许可证》之前，均不得开展远程医疗服务。 医疗机构开展远程医疗服务，要向卫生计生行政部门或其委托单位进行备案。

《规范》明确， 医疗机构及其从业人员实施和执行本规范的情况，应列入医疗机构校验管理和医务人员年度考核、医德考评和医师定期考核的内容，作为医疗机构等级评审、医务人员职称晋升、评先评优的依据之一。