感冒了？水果快快吃起来

(北京胸科医院营养科马皎洁)最近，天气冷热变化无常，感冒的人不少。

在2010年由美国威斯康星大学医学与公共卫生学院发布的《感冒白皮书》中，美国注册护理师菲利斯·布朗提到，相比之下，干燥更容易带来感冒，因为身体黏膜的抗病毒能力会因缺水而下降。另外，感冒期间体液流失也较多，所以感冒时应多喝水、多吃水分多的食物(如粥、鸡汤、水果等)。

同时，感冒后适当多吃点富含维C的水果，比如枣、橙子、猕猴桃、橘子、柚子等，有利于缓解感冒进程。

所以不管从补充水分来说还是考虑补充维生素C的原因，感冒期间都应该多吃水果，当然除了糖尿病患者，因为感冒期间血糖波动较大，控制难度加大，可以选择其他方式来补充水分和维生素C。

我一般感冒以后，很少服用维生素制剂，大多数情况都是靠多吃水果来补充维生素。有些人感冒以后就只吃梨，蒸着吃煮着吃生着吃，将梨视为“药物”般神奇，其实不必专宠梨，猕猴桃、橙子、鲜枣、葡萄、草莓等水果不仅维生素C含量高，而且酸甜可口，有利于提升食欲。

好多人感冒时食欲会变差，我也一样，这时如果切一盘应季的新鲜水果，再浇上一点浓稠的酸奶，我也可能会吃上一大盘，作为加餐食用，一日两次。

而对于我家宝宝来说，她感冒时也和我一样生吃水果，而有的孩子或老人感冒时生吃水果有可能会拉肚子，可能与抵抗力下降、存在胃肠型感冒或个人体质有关，这时家属可将水果切块后蒸一蒸或煮至完全软化后，吃梨喝汤，加餐食用，建议量不要大，连同煮过的汤水一起喝下。