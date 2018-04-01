保养耳朵以下五点要牢记

如果突然失去了听力，你敢想象吗？省人民医院耳鼻喉头颈外科副主任医师张浩杰告诉你保养耳朵的五个方法，唤醒你的爱耳意识。

避噪音。人倘若长时间接触机器轰鸣、车辆喧闹、人声喧哗等各种噪音，会使原本开始衰退的听觉更容易疲劳，听力急剧减退，甚至引发噪音性耳聋。

戒挖掏。经常用耳勺、火柴棒掏耳朵，容易碰伤耳道，引起感染、发炎，还可能弄坏耳膜。耳道奇痒难受时，可以用棉签蘸少许酒精或甘油轻擦耳道，亦可内服维生素B、C和鱼肝油。

慎用药。尽量避免应用耳毒性药物，如庆大霉素、链霉素、卡那霉素、新霉素等，因为老年人解毒排泄功能低，应用这些药物容易引起耳中毒而损害听力。

常按摩。按摩耳垂前后的翳风穴和听会穴，可以增加内耳的血液循环，有保护听力的作用。宜每日早晚各按摩一次，每次5-10分钟。

熄肝火。老年人如经常处于急躁、恼怒的状态中，会导致植物神经失去正常的调节功能，使内耳器官发生缺血、水肿和听觉神经营养障碍，这样就可能出现听力锐减或暴发耳聋。因此，老年人要尽量保持轻松愉快的良好心境。