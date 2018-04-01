专家提醒，春季花粉过敏祸首是“风媒花”

随着市民踏青赏花热情日渐高涨，武汉各大医院过敏门诊迎来就诊高峰。专家提醒，春季花粉过敏的“主凶”是花旁边的树和草，还有路边不起眼的小野花。

“大家都以为春天容易花粉过敏是因为花团锦簇，其实这是一个误区。”同济医院过敏反应科主任祝戎飞说，桃花、油菜花等颜色鲜艳的花并不容易引起过敏。这些花都是“虫媒花”，它们的花粉颗粒大、重而黏，在空气中飘不起来，只能吸引蜜蜂授粉，只有极少数人才会对它们过敏。

专家说，来自树、草、小野花的花粉叫“风媒花”，是导致花粉过敏的“主凶”。这些花粉小到肉眼看不见，很轻，数量也多。风一吹，花粉在空气中大量飘浮，人接触和吸入后很容易致敏。

对于花粉过敏反应严重的患者，最好是查出过敏原后进行脱敏治疗。专家建议，市民外出踏青赏花时，尽量避开连晴起风天，可选择雨后出行，地点最好选在开阔地带的单纯花田。可戴口罩和眼镜，还可在脸上涂抹维生素Ｅ面霜。回家后换掉外套，用流水洗手洗脸，用盐水洗鼻。