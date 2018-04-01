咖啡可能致癌？美国加州法院下令星巴克贴警告标签

近日，洛杉矶一位法官裁定，星巴克和其他咖啡供应商必须在加利福尼亚州进行癌症警告。因为酿造过程中可能含有致癌物质-丙烯酰胺，一种在豆类焙烧过程中产生的化学物质。

该诉讼于2010年由毒理学教育和研究委员会(CERT)提交。毒理学教育和研究委员会起诉要求咖啡行业从其加工中去除丙烯酰胺。以星巴克为首的这个行业表示，咖啡中的化学物质含量并不是有害的。

洛杉矶高等法院法官Elihu Berle周三表示，咖啡制造商没有在审判中提出适当的理由来占上风。尽管原告提供的证据表明，咖啡的消费增加了对胎儿、婴儿、儿童和成人的伤害风险，被告的医学和流行病学专家作证说，他们对因果关系毫无意见。Berle在他的提议裁决中写道：“被告没有充分的证明，饮用咖啡对人类健康有益。”

2016年咖啡从“可能致癌物”名单中移除

全国咖啡协会总裁兼首席执行官William Murray说，咖啡已被证明是一种健康的饮料。关于咖啡的科学证据长期存在，并且最近关于咖啡可能存在危害的担忧有所缓解，因为一些研究发现对健康有益。

2016年，世界卫生组织的癌症机构将咖啡从“可能的致癌物”名单中移除。研究表明，咖啡不太可能导致乳腺癌、前列腺癌或胰腺癌，并且似乎降低了肝癌和子宫癌的风险。证据不足以确定其对几十种其他癌症类型的影响。

哥伦比亚广播公司新闻医疗贡献者USC西区癌症中心主任戴维阿古斯博士说，他认为现在对咖啡进行这种警告还为时过早。“当你在人类没有数据的情况下大胆宣称'X可能会导致癌症'，对我而言，它会导致恐慌。” 戴维阿古斯博士说。

警告对消费者意义不大

咖啡公司表示，在不破坏风味的情况下从产品中除去丙烯酰胺是不可行的。但是，提起诉讼并每天喝几杯咖啡的律师拉斐尔梅茨格说，该行业可以在不损害口味的情况下移除该化学品。

许多加州咖啡店已经发布警告称，丙烯酰胺是咖啡中发现的致癌化学物质。在发布警告的商店里，顾客往往不了解或不关心。“警告不会那么有效，因为它是一种令人上瘾的产品。”在洛杉矶星巴克的下午喝咖啡的人表示，他们可能会在看到警告后继续第二杯。“我不认为这会阻止我，”数字营销技术专家Jen Bitterman说：“我喜欢这个品味，我喜欢这个仪式，我喜欢这个高能量，我会沉迷其中。”洛杉矶的律师达林顿伊贝克说，癌症警告会令人讨厌，但不会阻止他每周喝三杯咖啡。

被告有几个星期的时间才能对裁决提出质疑，并可以向上诉法院寻求救济。如果裁决成立，它可能会带来严厉的财务处罚，法官可以设置另一阶段的审判，它要求自2002年以来在八年内每天每人高达2500美元的民事处罚。这无疑是一个天文数字，因为加利福尼亚州拥有接近4000万居民，不过大家认为这种巨额罚款是不太可能。（杨丽萍\编译）

