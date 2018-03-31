亲人相聚，老人食欲好

老人由于机体老化，各系统功能下降，活动量小，食欲下降是正常现象。但长期食欲不振，会造成老人体内营养储备不足，可能导致严重的健康问题。想改善老人食欲，不妨从几方面着手。

按时吃饭，形成生物钟。随着年龄增长，老人饥饿感减弱，不应以饥饿感决定进食时间与进食量。每天定时吃饭，让身体形成“饮食生物钟”，“饭点”时为消化系统做好进食和消化准备，养成良好的进食规律。

吃小份高能量食物。有些老人吃一点东西就有饱腹感而停止进食。不妨将一日三餐改为一日“五小餐”，让老人没有负担，不会产生抵触情绪。同时，增加每一餐的食物营养，多选择高能量的食物，比如切碎的肉、蛋和豆腐，以及多种植物油。

改善饭菜风味。上了岁数，口腔中的味蕾细胞、鼻腔中的嗅觉细胞敏感度降低。通常清淡的食物会降低老人食欲，可在菜肴中增加一些“味道重”的天然调味品，如葱、蒜、桂皮、醋、孜然和辣椒等。但应注意盐的用量，控制在每天6克以内。

清除进食障碍。很多老人因为病理、生理原因，吞咽和咀嚼能力有限，导致进食不方便，对吃饭失去兴趣。家人可将食物做得软细一点，比如做些粥羹、饭团、鸡柳和鱼柳等。

准备健康零食。有些老人正餐吃得少，喜欢吃零食。那就多为老人准备一些小零食，比如坚果、水果和酸奶等，不仅饱腹感强，还很有营养。但需要提醒，最好控制老人吃精加工的零食，如饼干、糕点、糖果等，容易快速升高血糖。

保证足量饮水。身体缺水会导致食欲减退，所以老人每天要保证饮用足量的水。进食过程中适当喝一点水，有助于更好地吞咽食物，或者在饭后喝点汤，帮助消化吸收。

多陪伴，多关怀。很多老人在家里有客人或晚辈拜访时，食量有所增加。其实，食欲差和环境因素有很大关系。老人经常独自进食、内心孤独，也会食之无味。子女可以时常约三五好友或者与亲人相聚，让老人在愉快的氛围中进食。▲