防治肺结核病仍是公共卫生挑战

说起令人害怕的疾病，大多数人第一个想到的一定是癌症。癌症的可怕在于夺人性命，但却是极为个体的疾病，说句不好听的，它就是“天灾”！生活中还有一种疾病也非常可怕。这种疾病不仅会夺命，而且还具有很大的传染性。你不招它它招你，关键是能治这种病的药物少之又少，这种可怕的疾病就是肺结核。

3月24日是第23个“世界防治结核病日”。今年的活动主题是“开展终结结核行动，共建共享健康中国”。

结核病，曾经的“白色瘟疫”，时至今日仍然是全球以及我国最重大的公共卫生挑战。首都医科大学附属北京胸科医院副院长李亮教授介绍说，结核病是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病，以呼吸道为主要传播途径，可以入侵很多脏器，主要是以肺部结核感染最为常见，排菌者为其重要的传染源。

目前，全球每年新出现结核病人800万到1000万，死亡130万。也就是说，每1秒就会新出现一名结核病人，每15秒死亡一例结核病人。我国结核病疫情也非常严峻。结核病发病人数居全球第三位。“虽然从临床来看，结核病还没有卷土重来的迹象，但平时大众对此病的关注和认识程度还远远不够。”北京胸科医院结核二科主任高孟秋教授说。

误将“肺结核”当“感冒”

去年年底，在某高校读大三的小朱感觉浑身不舒服，咳嗽咳痰。开始他并没把咳嗽当回事，以为“感冒”了咳嗽几天就会好的，于是，自行买了一堆治感冒的药和治咳嗽的药，吃了两个多星期，不但咳嗽没有缓解，还发现经常低烧，体重也轻了四五斤。使得原本就不健壮的小朱，显得更加瘦骨嶙峋。

老师发现后强行把小朱带到了医院就诊，经诊断小朱患有继发性肺结核，痰结核菌检查阳性。面对诊断，小朱不以为意，“我身体一直不错，而且非常注意个人卫生，怎么感个冒就肺结核呢？是不是医生搞错了？”

“由于肺结核的主要临床表现咳嗽、咳痰和低热的症状与感冒、支气管炎等相似，不少人将其误认为感冒或支气管炎，没有及时检查、治疗而引起周围的密切接触者感染、甚至发病。”高孟秋介绍说，肺结核症状最主要的特点是不典型，就是起病可急可缓，大多为低烧、盗汗、乏力、消瘦，可伴有咳嗽、咳痰，极少数可伴有咯血，很难让人第一时间将这些症状与结核病联系起来。“许多年轻人体质较好，部分人感染了肺结核后可能会无症状或无明显症状，往往耽误了诊断和治疗。”

高孟秋表示，很多疾病都会引发咳嗽，一般感冒引起的咳嗽两周基本可以自愈了，如果咳嗽、咳痰持续两周以上，甚至出现咯血，伴有乏力、胸痛、低烧、盗汗等症状，应及时到结核病定点医疗机构排查。“一旦确诊为结核病要坚持规范治疗。”

第一次患结核病的人，只要早发现、早治疗，按照医嘱用药，大多数都可以治愈。

传染源可能传染健康人

结核菌与其他细菌的不同之处在于，它可以感染人体除毛发、牙齿、指甲、趾甲以外的所有组织和脏器，可以说结核是一种全身性的疾病。

结核菌自身并没有运动能力，要达到“传播”的目的，就必须借助“交通工具”。“这一交通工具就是飞沫核。”李亮解释说，结核病人咳嗽、打喷嚏时可以产生大量飞沫核，结核菌就借助飞沫核被排到空气中了。健康人一旦吸入含菌飞沫核的空气，结核菌就从传染源进入了另一个人体，如果恰巧这个人的抵抗力差，结核菌就可以顺利地“安营扎寨”了。

结核病是一个呼吸道传染病疾病，很多人都感染过结核菌，体内都带有结核病菌，但其中只有不到10%的人会发病。

高孟秋表示，一个人会不会感染结核菌，会不会发病与当时结核菌的毒力、数量和人体清除细菌的能力有关，三者被称为结核病的易感因子，缺了哪一环都不行。当机体抵抗力正常时，机体的免疫力可以将入侵的结核杆菌消灭，没有任何症状，不会发生肺结核，一旦条件合适（如人体抵抗力降低），在身体里“沉睡”的结核菌就会苏醒而重新繁殖，进而发展成为活动性结核病，一旦发病就可能成为新的传染源而传染更多的人。

有研究发现，若不及时治疗，一个传染源每年可能传染10-15个健康人。“肺结核传染性最强的时间是在发现及治疗之前，”因此，北京胸科医院结核二科护士长聂菲菲再三强调，一定要重视早期发现和正确、及时治疗传染源，“这也是防治结核病的最主要措施。”

预防肺结核有“三防”

如果家里有肺结核患者，周围人也不要过分惊慌。高孟秋指出，首先要相信自己的抵抗力，其次要分清是否是传染性肺结核。若发现感染了结核且具有传染性时，须及时隔离、治疗，密切接触人群应进行体检，筛查结核病。

目前针对肺结核，仍缺乏可有效预防结核病感染或发病的疫苗。而卡介苗只证实可保护儿童避免患重症结核病；因此，结核病控制最有效的措施只能是管理传染源，即尽早发现肺结核患者，并通过严格的治疗管理将其彻底治愈，最大限度地降低其传染他人的可能性。

第一“防”：肺结核患者如何减少对周围人群的传播。患者在明确诊断后，应尽早接受规范的抗结核药物治疗，以杀灭痰中结核杆菌，规范治疗2-3周后传染性会大大降低；传染期的患者去公共场所时应主动佩戴口罩，咳嗽、打喷嚏时要用手帕或纸巾掩住口鼻，避免直接面对他人，要养成不随地吐痰的卫生习惯；外出时，应用湿纸巾或纸巾将痰进行包裹后，再扔进垃圾桶中。

第二“防”：患者家庭成员如何防止被传染。家庭成员不仅应督促患者接受规范的抗结核治疗并完成全疗程，还要关爱患者，给患者营造一个良好的治疗环境；房间要经常开窗通风，有条件的患者最好单独居住；密切接触的家庭成员中如果出现咳嗽、咳痰超过2周，咯血或痰中带血，必须立即去结核病定点医疗机构进行排查。

第三“防”：健康人群在日常生活中如何预防肺结核。肺结核的预防重在保护和增强人体抵抗力，具体措施如下：生活方式合理化和规律化；饮食有节，营养均衡；保持乐观情绪，积极锻炼身体。只要人体抵抗力强，即使吸入结核菌也可能被消灭。

另外，聂菲菲对结核病人也给出了相应提醒，首先，患者的餐具专人专用，定位单独放置。经常晒被褥，及时更换床单等生活用品。

其次，保持正常的睡眠。结核病急性期要停工、休学静养，待病情稳定后可循序渐进地进行活动。

同时，还要注意加强营养。因为结核是消耗性的疾病，因此平时要多吃有营养的食物，多吃蔬菜和水果，给予高热量、高蛋白、高维生素的饮食。

一旦明确结核病诊断，不必过分悲观失望，要保持乐观的情绪，并做好长期服药治疗的思想准备，积极配合医生治疗，尽早控制病情发展。

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结核菌有“三怕”

一是怕热。95℃加温1分钟，或高压蒸汽（1.05kg/cm2，121℃）30分钟即可杀死结核菌；

二是怕光。阳光直射2-7小时，紫外线照射10-20分钟就可杀死结核菌；

三是怕酒精。70%-75%酒精浸泡20-30分钟也可杀死结核菌。

因此，人们常利用这“三怕”来杀灭可能接触到的结核菌。