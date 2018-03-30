何煜：医药连锁行业发展创新需要政策引导支持

人民网重庆3月30日电 （记者马晓慧）近日，以“传承·回归——共享智能健康新时代”为主题的“第三届中国品牌药店工商峰会”在重庆开幕。人民网记者就连锁药店经营问题采访了西安怡康医药连锁有限公司董事长何煜。

何煜表示，从2002年第一家平价药房开业到现在，整个医药连锁行业逐步发展，民营连锁药店在此过程中也紧跟行业发展实现壮大。何煜认为，药价一直是老百姓关注的重要民生，连锁药店要实现发展，关键在于通过引进资本、公平竞争，一步步把药价降低。

何煜认为，药品零售市场在不断发展，医药连锁行业越来越规范，而且越来越成为医药零售主导力量，但在区域准入方面，医药连锁行业需要更好的支持。同时在医药电商零售方面，必须始终坚持通过药师服务、医疗服务，通过医生和患者这种真实体验、检测来进行医药零售落地服务。何煜强调，消费者健康检测、健康数据的抓取，不能通过一个简单的问诊方式解决，要通过实实在在的检测，通过“药+医+健康管理+健康数据检测和采集”的模式形成合力。

何煜表示，现在整个医药零售市场都在发生变化，从单一的卖药转变成“快速的检测+慢病管理+快速医疗”模式，这些变化能让基层老百姓能得到更便捷、时效、贴身的医疗服务。“希望‘门诊+药店+快检’的发展新模式得到政策支持，这个模式能推动分级诊疗落地，能更好的为医改服务，为基层老百姓慢病和小病、一些基层门诊做服务。”何煜说。