秦玉峰：品牌建设要聚焦主业紧跟时代

人民网重庆3月30日电（记者马晓慧）近日，以“传承·回归——共享智能健康新时代”为主题的“第三届中国品牌药店工商峰会”在重庆开幕。人民网记者就企业品牌建设问题采访了东阿阿胶总裁秦玉峰。

秦玉峰介绍，东阿阿胶是一个有着近三千年悠久历史的产品，一直在努力把文化技术优势转变成品牌优势，让全世界分享中国的智慧成果。

他认为，品牌传播需要依靠优秀的视觉系统和视觉元素，因此东阿阿胶积极参与到国家品牌计划中，2017年国家设立品牌日后，人民日报社、人民网等打造的民族品牌计划，将为优秀品牌提供平台，对企业提升品牌知名度、品牌理解度会产生巨大帮助。“从我国品牌发展历史来看，从来没有任何一个时代像现在这样重视品牌，中国在品牌建设方面，也会呈现出中国速度，也会出现中国模式，这是品牌发展的黄金时代。东阿阿胶也会乘着新时代的东风，把品牌打造好，让中华民族的品牌能够走向世界，服务世界。”秦玉峰说。

秦玉峰表示，聚焦专业领域是企业塑造品牌的有效途径，欧美成功的企业品牌，一般都是在自己的专业领域深挖深耕后形成，因此国内企业在发展的时候，不要盲目多元化发展，在品牌未成熟的时候进入其他领域。他补充说：“企业可以聚焦主业培育多个品牌，真正实现企业效益、品牌效益和社会效益的快速成长。”