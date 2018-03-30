白礼西：用百万真实案例验证中药疗效 推动中医药走向世界

人民网重庆3月30日电 （记者马晓慧）如何用互联网+的思维推动中医药走向世界？太极集团用自己的方式给出了答案——启动太极藿香正气液百万真实案例研究项目，希望通过临床数据向世界证明中医药的有效性和安全性。在近日召开的第三届中国品牌药店工商峰会上，太极集团董事局主席白礼西对太极藿香正气液百万真实案例研究项目进行了详细介绍。

据悉，此项目由中国工程院院士樊代明担任技术委员会主任委员，由中国中药协会、成都中医药大学、中华中医药学会、中华医学会、首都医科大学附属北京中医医院、西京医院、四川大学华西医院、太极集团等单位参与组织和实施。

用科研数据力证中药有效性

白礼西表示，太极藿香正气液百万真实案例研究意义重大，将为中医在海外销售提供重要数据支持。

他介绍，国际市场与国内大有不同。最近两年，太极藿香正气液开启大规模海外销售，尤其是东南亚市场，在销售过程中遇到了“门槛”：在中国，老百姓对中医药比较了解，对藿香正气液很了解，不用过多解释。但是到了国外会面临两个问题：第一，产品是否存在于中国的药典中；第二，产品是否有科学的、丰富的临床研究数据做支持。

临床数据一直就是中药研究与西药研发不同之处。太极藿香正气液虽然有不少中医案例，但是统计数量偏少，临床研究数据目前也没有科学统计。因此，太极集团决定与中国中药协会、成都中医药大学等共同发起百万真实案例研究项目，尊重国际社会对药品研究的标准，用科学数据证明产品有效性。

百万例样本使研究更客观真实

藿香正气液在中国广受老百姓欢迎，在南方，几乎家家户户都有服用藿香正气液的经历。这种得天独厚的科研优势非常有利于通过真实案例研究，观察消费者在自然状态下，不受任何干扰、约束，服用藿香正气液后产生的疗效以及不良反应，从而给藿香正气液走向海外积累数据。

白礼西介绍，目前，此项活动已完成十万临床医生筛选、川渝地区观察人员的培训。大规模的工作将在2018年5月份开展，集中在6、7、8三个月完成100万例病例的收集。活动吸引了国内25所院校三千名医学生参与，预计将于2018年10月发布研究结果。研究结果将形成百万例大数据平台，此平台为开放性质，方便用户浏览历史案例，上传新案例。此项研究有助于坚定中国人对中医药的信心，经过大样本证明藿香正气液的疗效。

把中医药打造成另一艘航母

中医药学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。

白礼西提到，中国的炎帝神农氏是中医的鼻祖，中医药悠久的历史是民族自信心的源泉。1918年发生在欧洲的西班牙流感，2千5百万到4千万人死亡。这一案例侧面反映了西药并不能很好的控制疾病的蔓延。

与此相比，我国医史研究显示，从东汉末年至今近两千年，中国没有一次死亡一百万例以上的案例。这是因为，在东汉末年诞生了一位伟大的医学家张仲景，他总结了中医的精髓并编辑成《伤寒论》。至今，日本人对《伤寒论》敬佩不已，日本使用的汉方药以《伤寒论》处方的制剂为主。所以，我们的中医药是伟大的、科学的。

目前，国家对中医药越来越重视，并于2017年7月1日对中医药立法。白礼西呼吁，现在是中医药发展的大好时机，希望能够做好中国悠久民族文化的宣传。一定要有民族文化的自信，民族科学的自信，把中医药打造成又一艘走向海外的航母，让中医药为全世界服务。