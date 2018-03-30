“全科医学青年联盟”在广西成立

为促进全科医学发展，培养一批具有中国特色的全科医生青年专家“领军队伍”，“全国全科医学青年联盟暨全科医学青年专家培养项目”（以下简称“联盟”）近日在广西南宁正式启动。首批共有30名全科医学青年专家入选，来自21个省份和港台地区。

此次入选者将参与为期三年的学术培训项目，以提高自身在临床、教学和科研方面的能力；并以此为基础开展临床标准的研究和制定，组织编写、翻译全科医学相关教材，推动青年全科医生之间的合作与交流，达到培养全科医学青年精英、储备未来全科医学领军人物的目标。

一流培训，打造最强全科医学青年专家团队

联盟由世界家庭医学组织（WONCA）亚太区常委、海医会全科医学专委会主委祝墡珠教授，中国医师协会全科医师分会会长杜雪平教授及中国医学会全科医学分会主任委员于晓松教授担任主席。由三家分会、港台及国际知名专家组成学术委员会，并聘请一流专家担任培训导师，组成强大的师资团队。

联盟第一期培训邀请了美国科学院院士、美国《家庭医学年鉴》主编、凯斯西储大学家庭医学系Kurt Stange教授、凯斯西储大学克利夫兰医学中心家庭医学系Lili教授、美国密西根大学全科医学系Michael Fetters教授和美国德克萨斯基督教大学/北德克萨斯大学医学院家庭医学系主任Grant Fowler教授担任导师，从基层科研选题、课题设计、研究方法以及全科医学临床带教方法上进行培训。

不忘初心，为全科医学事业发展奋斗

联盟的成立是为了促进全科医学发展，适应中国特色社会主义新时代的新需求。”于晓松教授指出，“我们希望能够培养一批具有中国特色的全科医学青年专家队伍，并向青年医生传播全科医学的核心理念。”参加培训的青年全科医生也将发挥他们的聪明才智，以点带面，使联盟辐射更广、影响更深。

杜雪平教授指出：“在联盟成员遴选过程中，我们重点关注临床能力、科研能力和带教能力强的青年全科医生，从各省份中优中选优。”入选的青年医生年龄均在45岁以下、硕士以上学历、副高以上职称，具有良好的医教研基础和高尚的职业道德。

“青年全科医生承载着我国全科医学发展的未来，是全科医学发展的生力军，肩负着新时代全科医学发展的历史使命。”祝墡珠教授强调：“希望通过该项目培养的青年全科医生，不忘初心，牢记全科医学使命和担当，为全科医学事业发展而奋斗，为人民健康贡献力量！”

作为公益支持方，赛诺菲中国表示将充分调用在全球积累的丰富疾病管理知识和资源，与政府和学会紧密合作，推动中国青年全科专家的培养，助力提升全科医生的专业技能和素养，构建服务中国社区卫生领域极具活力的生态系统，进一步诠释赛诺菲“立足中国，服务中国”的承诺。

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