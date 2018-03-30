中关村生命科学园牵手农大举办毕业生双选会

近日，中关村生命科学园联合中国农业大学生物学院、资源管理与环境学院举办了一场毕业生双选会。

现场，由中关村生命科学园孵化器推荐的数家创业公司贴出了生物、食品、动物科学、水产、遗传学等多个岗位的招聘信息。前来应聘的学子们不时驻足展台，与招聘负责人面对面地进行交流。

本次双选会旨在为企业与对口高校形成有效沟通、拓宽人才输送渠道，为创业者们招揽人才寻找成本更低、效率更高的途径。参与双选会的一家企业主管表示：“我们对今天前来咨询的学生总体上是满意的，基本与我们招聘岗位的匹配度吻合。”她说，这得益于双选会对接的院校水准高，毕业生非常符合生物公司在研发、技术工程等方面的专业要求。对于毕业生来说，双选会也为他们提供了更多的机会。“双选会一次集中了多家企业，涉及生物化学、细胞生物学、药学等多个领域，对我们而言选择的机会增加了许多，薪资水平也比较理想。”很多毕业生都有相同的感受。

在中关村，人才、技术、资本被称为“新三驾马车”，为中关村新经济发展提供源源不断的动力。作为中关村生物医药创新的策源地，中关村生命科学园凭借其完整的园区产业生态链和扎实的服务，吸引了数百名高端人才入园创业。这其中包括19名院士，国家千人计划专家团队46个，135名外籍人员和504名留学归国人才。这种科研人才高度聚集的创业环境，对园区和孵化器的服务水平而言都是新的课题。