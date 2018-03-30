“中国女性健康”研讨会在清华大学召开

近日，“中国女性健康”主题研讨会在清华大学召开。研讨会围绕“健康中国”政策解读、女性健康及孕期营养知识分享、健康传播文章选题写作技巧三个板块进行讨论。

清华大学国际传播研究中心主任李希光在开幕致辞中谈到“女性”和“健康”话题。他提出，健康不只是身体的健康，最重要的是一种精神的健康。中华预防医学会副秘书长张伶俐、澳佳宝研究院院长Lesley Braun指出女性需要更好的营养，并分析了影响营养状况的一些因素。Chew Eng Hui分析了微量营养素在女性怀孕期间的重要性。

中华预防医学会副秘书长张伶俐在发言中指出，妇女儿童健康是全民健康的重要基石，是人类可持续发展的前提和基础。她讲解了全面二孩政策实施以来，以高龄产妇为重点，全面加强高龄、高危孕产妇的管理服务和临床救治等相关政策措施的重要性。

科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯解读了饮食健康的三大主要因素，并分析了食品安全和营养平衡的根本区别。赵安平围绕“健康传播中的体相用”发言，他提出，健康是全民最大公约数，健康面前人人平等。（袁婷）