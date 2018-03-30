超9成大众对帕金森病认知不足 专家呼吁全社会共同关注

4月11日为世界帕金森病日，调研显示超9成大众对帕金森病认识不足

全球超过3成帕金森患者在中国，科学疗法普及不足，病人易陷入治疗误区

帕金森病已成为继肿瘤、心脑血管病之后中老年人的“第三杀手”

帕金森病就诊率低年龄越大患病风险越高

据2017年发布的中国帕金森病大众调研显示，90%的社会大众不了解帕金森病，其中过半认为帕金森病就是霍金所患的“渐冻症”（肌萎缩侧索硬化症），甚至有近6成的的非神经内外科领域的医务工作者也对帕金森病不尽了解。

解放军总医院（301医院）老年神经科主任王振福

解放军总医院（301医院）老年神经科主任王振福指出，帕金森病仍处于就诊不及时、延误诊断率高、治疗率低的现状。事实上，帕金森病在中国的发病率为1.7%，中国有超过300万帕金森病人，全球约有超过3成的帕金森病人在中国。帕金森病是由于大脑黑质多巴胺（dopamine, DA）神经元的病变引起分泌的多巴胺减少而导致。多见于中老年人，年龄越大，患病的风险越高。

帕金森病的症状表现是什么？王振福介绍，由于帕金森病的早期会有颤抖、走路不稳、动作缓慢僵硬、少言寡语等症状，往往被误认为是老年人的正常现象，从而造成帕金森病患者的就诊率非常低，经常出现漏诊现象，且帕金森病在临床表现上与很多疾病极为相似，不容易辨认，大部分非专科医生无法正确诊断帕金森病，导致疾病误诊率非常高。

帕金森病需规范诊治 外科手段莫忽视

首都医科大学宣武医院功能神经外科副主任胡永生指出，帕金森病人若能早期发现并及时进行规范治疗，通过药物和脑起搏器手术进行干预，可基本使患者过上趋于正常人的生活。

首都医科大学宣武医院功能神经外科副主任胡永生

“患者不能等到帕金森病影响到生活质量了才进行治疗，一旦确诊，应该早期开展药物治疗，帮助患者延缓帕金森病症状进展，使其获得较好的生活质量；在疾病中晚期就需进行脑起搏器（DBS）手术治疗，能使得患者最大程度地控制症状，提高生活质量。”胡永生强调。

他介绍，所谓DBS，即脑深部电刺激，俗称脑起搏器，是帕金森病外科治疗领域里程碑式的技术。是通过植入大脑中的细微电极发射电脉冲刺激脑内核团，进而达到控制患者症状的目的，是国际上最先进的神经调控技术之一。这种技术在欧美各国已经相当成熟。许多研究报告也证明其疗效显著，手术后大多数患者的服药量可明显减少，且活动能力显著提高。在过去十年间，该技术在国内的发展也逐渐成熟，其治疗的安全性和有效性得到公认。目前，脑起搏器已成为帕金森病治疗的首选外科疗法。

“郁金香活力操”发布帮助患者主动对抗疾病

中华医学会神经病学分会常委、中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组组长陈海波表示，为了提升大众对帕金森病的认知，提升基层医生的帕金森病诊疗水平，最大程度的造福帕金森病患，2017年，中华医学会神经病学学分会帕金森病及运动障碍学组、中国医师协会神经内科医师分会帕金森及运动功能障碍学组联合美敦力发起为期五年的“拥抱郁金香”项目。经过一年的耕耘，“拥抱郁金香”行动在全国17个城市开展了20余场专业医生培训，进一步规范了3000多名专业医师在帕金森病领域方面的诊疗，帮助其提高诊疗水平；与此同时，在30个省市举办的帕金森病患者关爱行动帮助15,000余人次患者重新树立了对帕金森病的认识，更好地为他们提供了长程的疾病管理方案。

中华医学会神经病学分会常委、中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组组长陈海波

藉世界帕金森病日之际，首款活力健康操“郁金香活力操”也正式发布，旨在倡导更多的中老年人参加健康的体育锻炼，更好地活动身体，提高自身的生活质量，鼓励早期帕金森病患者通过积极的主动运动对抗疾病。

“郁金香活力操简单易学、节奏感强，鼓励中老年人、郁金香志愿者、早期帕金森病患者在身体许可的范围内多多参与。”美敦力大中华区神经科学业务高级总监徐黎霞表示，希望未来红色郁金香能够成为帕金森病人关爱行动的通识，像粉红丝带代表乳腺癌防治行动一样家喻户晓，从而吸引社会投入更多关注和关爱给到帕金森病人群体。