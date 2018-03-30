这种胸痛比心梗更危急！提早治疗与时间赛跑

临床上有三种以胸痛为表现的疾病，被称为“胸痛三联征”。其中，发病人数最多的胸痛是冠心病心绞痛；最容易误诊漏诊的胸痛是肺栓塞；最危急、死亡率最高的胸痛是主动脉夹层破裂。

为何主动脉夹层破裂最为凶险？因为主动脉是离心脏最近、全身最粗大的动脉血管，血流压力也最大。一旦夹层破裂，大量血液即刻从破溃处冲出进入胸腔，病人的血压急剧下降，医生往往连实施救治的时间都没有，病人就去世了，情况非常危急。对主动脉夹层要早发现、早治疗就是与时间赛跑！

如何分辨胸痛？又该如何提早防范主动脉夹层呢？4月4日（周三）下午14:30-15:30，由人民日报社人民网、健康时报联手打造的“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京安贞医院介入诊疗科主任医师黄小勇进行视频、图文直播，并在线解答关于心血管病的相关问题，千万不要错过！

专家简介：

黄小勇，首都医科大学附属北京安贞医院介入诊疗科主任医师。

擅长：大血管疾病诊断及介入治疗；肺血管疾病影像诊断及介入治疗；先天性心脏病影像诊断及介入治疗；外周血管疾病影像诊断及介入治疗。

出诊时间：周四下午（专家门诊）

潜伏在大血管的“炸弹”

主动脉夹层被称为人体内的定时炸弹，它是引起猝死的原因之一，其猝死率极高，最可怕的是它经常被误诊成急性心肌梗死，只有在尸检时才能得到确诊。

主动脉夹层是最常见的一种主动脉急性疾病，它由各种原因造成的主动脉内膜破裂，主动脉腔内的血液会通过内膜的破口进入主动脉壁中层形成血肿，严重威胁患者生命。在主动脉夹层急性发作时，患者会感到胸口剧痛，如同刀割或者撕裂般的疼痛，若是患者出现此类痛感，应及时到医院进行检查，以免错过最佳治疗时间。

主动脉夹层离您有多远？

主动脉夹层在发病之前没有任何征兆，它是最隐蔽的健康“杀手”。但是任何“杀手”都有着特定的“目标”，那它又偏爱那些人呢？

高血压患者

高血压是最常见的慢性病，它也是主动脉夹层最主要的诱因之一，随着年龄的增加，血管弹性降低变得脆弱，高血压患者发生主动脉夹层的几率会有所增加。

马凡氏综合征

马凡氏综合征是一种遗传学疾病，患者的血管内膜发育不良，脆弱的血管内膜在受到血液的冲击容易造成内膜断裂，从而造成主动脉夹层。

其他因素

主动脉粥样硬化、炎症反应、梅毒、胸口受到外部力量冲击等，都有可能诱发主动脉夹层。

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