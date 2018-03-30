肝癌是世界发病率第五的癌症，死亡率第三高，而中国的新发肝癌和死亡病例占世界的一半以上。“肝脏的痛感神经不敏感，所以肝癌早期一般没有特异性的症状，等出现疼痛、腹胀、乏力、黄疸等症状时，大多已是中晚期肝癌，80%的患者已无法接受手术治疗，所以必须尽早防范。”清华大学附属北京清华长庚医院肝胆胰中心副主任医师闫军说。

闫军介绍，肝炎病毒感染是我国肝癌发生的最主要原因，所以“肝炎——肝硬化——肝癌”被称为肝癌三部曲。在肝癌中占比最高的类型是肝细胞癌，其中有90%以上的病例都合并感染了乙型肝炎病毒。闫军强调，“乙型肝炎阳性者肝癌发病率高于阴性者200倍，所以预防肝癌的第一个要点是预防肝炎。”

病从口入。肝癌的致病因中，“吃”也是个主因。“粮食受黄曲霉素B1污染严重的地区，肝癌发病率更高。”闫军说，人们日常食用的谷物如玉米、花生、稻米和小麦，一旦受潮就容易产生黄曲霉毒素B1，它是导致肝癌的“凶手”，所以预防肝癌的第二个要点是注意食品质量安全！

此外，酒精可引起三大类肝脏疾病——酒精性脂肪肝、酒精性肝炎、酒精性肝硬化，这些都可以进一步发展为肝癌。“长期每天饮用50克至70克酒精的人群就是肝癌的高危人群，如果每天饮酒折合成酒精大于80克，且持续时间超过10年者，肝癌发生的风险会激增5倍。”闫军提醒，预防肝癌的第三个要点是戒酒，至少需要严格控制饮酒量。

“健康体检是及时发现肝脏疾病的有效措施，也是第四个要点。”闫军指出，肝脏超声、肝功、乙肝五项、HBV-DNA、血常规、甲胎蛋白（简称“AFP”）都是有效发现肝脏疾病的常规检查，“乙肝病毒携带者需要提高体检频次，建议每3个月至6个月体检一次。”

（作者单位：清华大学附属北京清华长庚医院）