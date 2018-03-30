牙齿长“洞洞” 风湿在作怪？

牙齿长“洞洞”在医学上称为“龋齿”，是口腔科常见的一种疾病。但是在门诊中，口腔医生常常发现一个独特的现象：一部分患者虽然平时认真刷牙，非常重视口腔卫生，但是“洞洞”依然有增无减，甚至出现满口龋齿。这时，口腔科医师通常会建议患者到风湿科就诊。

“风湿科不是看关节疼的吗？难道还管看牙齿？”有患者提出这样的疑问。事实上，这一类患者很可能得了一种风湿类疾病而不自知。

1 可致龋齿的风湿病是干燥综合征

风湿怎么会导致龋齿的发生呢？风湿科诊治的疾病确实常见关节疼痛症状，但风湿免疫疾病是个系统疾病，会累及人体多个脏器，出现各种各样复杂的症状，甚至累及牙齿、眼睛、鼻子、头发、口腔黏膜、指甲等。其中，有一种风湿疾病可能导致龋齿的发生，它就是干燥综合征。

干燥综合征是一组主要表现为口干、眼干等外分泌腺受损症状的疾病，而牙齿长“洞洞”便是口干症的表现。

因为干燥综合征患者分泌唾液的腺体受到了淋巴细胞的浸润和破坏，腺体导管萎缩，功能失常，不能正常分泌唾液，从而导致明显的口干症状。

口干症患者吃固体食物如馒头、面包时，由于缺乏唾液的湿润和搅拌作用，食物很难下咽，需要就着汤水才可咽下。同时，当口腔中腺体被破坏，不能正常分泌唾液，存在于唾液中的溶菌酶就会减少，细菌得以繁殖，造成牙齿被破坏。临床上，有的患者出现牙齿的片状脱落，牙齿逐渐变黑，甚至出现残根，严重的患者出现猖獗的龋齿。还有一部分患者唾液腺、颌下腺、腮腺等腺体受损，腺体导管堵塞，出现腮腺及颌下腺局部肿胀疼痛感，且易反复发作。

患者如果有以上症状，应高度警惕患上干燥综合征的可能，应及时到医院风湿科就诊。

2 该病还会影响全身系统

人的身体就像土地，而腺体就像土地上的一条条溪流。当自身免疫病损伤了我们的外分泌腺，就会导致机体缺乏“分泌液”的滋润，如同干涸的土地一样缺乏生机。患者会出现欲哭无泪、欲食难咽的痛苦症状。

干燥综合征除了导致口干、眼干，使外分泌腺受损外，还可以侵犯人体其他脏器，影响全身各个系统。

血液系统受损：常见的白细胞减少和血小板减少，患者会出现乏力、易感染、出血等症状；

关节痛：患者出现全身多个关节疼痛甚至肿胀，一般不太严重，不会像类风湿关节炎一样破坏骨质；

皮肤紫癜：往往是由于体内免疫球蛋白过高所致，表现在下肢出现小米粒大小的边界清楚的红色丘疹，压之不褪色，可自行消退，但会有褐色色素沉着；

肺脏受累：由于呼吸道黏膜及肺间质淋巴细胞浸润及外分泌腺萎缩，导致气道狭窄和肺间质改变，患者常出现干咳、活动后气短、活动耐力明显减低等症状；

肾脏受累：表现为肾小管损伤，出现夜尿频，进而使肾小管酸中毒导致周期性低钾性肌肉瘫痪；

此外，干燥综合征还会造成食道、肝脏、胰腺受累出现相应症状。

3 干燥综合征治得好吗？

干燥综合征属于多系统受损的疾病，在我国是仅次于类风湿关节炎，排名第二的常见结缔组织病。多数患者仅以腺体受损为主要表现，仅有极少数患者表现为较严重的脏器受损。

干燥综合征的确是一类不能完全治愈的慢性疾病，但它可防可控。患者只要在正规的风湿免疫科就诊，评估疾病病情，制订个体化治疗方案，坚持持续且正规的治疗就能有效避免病情恶化。

中医普遍认为干燥综合征属于“燥痹”范畴，与感受外来的燥邪与体内自生的燥邪有关。避免外来燥邪的侵扰，需要改善过于温燥的居处环境，避免温热毒邪的长期侵犯；节制饮食，避免过食温燥、辛辣的食品，如辣椒、姜、花椒、大蒜、葱、胡椒、羊肉、狗肉、鹿肉、马肉、干果、烧烤、煎烤、饼干、油炸食品及烟酒等；避免接触有毒的化学药品，防止毒物损伤。

由于干燥综合征中医辨证以阴虚燥热为主，患者平时适合吃山药、荸荠、胡萝卜、白菜、梨、西瓜、百合、红薯、西红柿、苹果、甘蔗、甜瓜等食物。这些食物容易消化吸收，能生津养阴，有一定膳食治疗作用。同时，保证食物新鲜，荤素搭配，少食多餐是干燥综合征患者的饮食原则，还要注意保持良好心情，忌急忌怒，防止不良情绪耗伤阴血。

4风湿病家族史者属高危人群

目前，现代医学对干燥综合征这一疾病的病因尚不完全明确，多数观点认为本病的发生与遗传、感染、接触的化学药品等相关。因此，有风湿病家族史的人群更易罹患此病。

此病的病因不能完全确定，自然也没有能根治此病的特效药物。现在常用的治疗方法是对症治疗，侧重于改善症状。对于合并严重内脏损伤及高球蛋白血症的患者，还需要用到激素及免疫抑制剂治疗。

我国现在尚无该病域特点的相关调查，但从发病特点来讲，北方干旱地区的发病率要高于南方湿润地区，且在干燥的秋冬季节更易发病。此外，干燥综合征患者中女性明显多于男性，中年人发病较为多见。

风湿科是一门古老的学科，近年来风湿疾病谱越来越广，其中有类风湿关节炎、强直性脊柱炎、系统性红斑狼疮、银屑病关节炎、肌炎与皮肌炎、系统性硬化等常见风湿病，也有系统性血管炎、IgG4相关性疾病（指一种与IgG4淋巴细胞密切相关的慢性、系统性疾病）等新近为人们所知的疾病。

多年的临床经验提示，如果出现不明原因的多系统受累疾病，往往与风湿病相关，建议进行专门的风湿疾病检查。