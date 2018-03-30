女教师按摩颈椎险瘫痪  有些颈椎病是不能按摩的

“按摩师给我按摩颈椎复位时，只听‘嘎巴’一声，我四肢就动不了啦!”一位50岁的女教师，因常年低头伏案工作，常出现颈部酸痛、双手麻木等症状，曾诊断为颈椎间盘脱出，常以按摩、理疗缓解疼痛和麻木。前几天，女教师在接受椎间盘脱出复位治疗时，出现四肢瘫痪、不能行走。随后被急救车送到医院神经外科救治，经过手术，逐渐恢复。

颈椎病为何反复发作

颈椎病发病率高，50岁左右的人群中颈椎病的发病率为25%，60岁人群中发病率为50%，70岁人群的发病率几乎达到100%。

首先，从颈椎病的解剖和生理角度上看，颈椎较胸椎和腰椎的活动度要大，活动频度也高。颈部活动过度或某些因素诱发颈部失稳，都将造成颈椎病的复发。

其次，由于颈椎病的许多病理改变与神经、血管等有密切关联，增生等退行性改变往往是不可逆的。因此，局部轻微的一点病理改变都有可能导致或加重临床症状，这也是临床上颈椎病易于复发的原因之一。

此外，由于不良姿势、体位、咽喉部的反复炎症、劳累、头颈部扭伤等外界因素没有得到合理的处理和治疗，或治疗后改善或解除不彻底，也会导致复发。

有些颈椎病是不能按摩的

很多颈椎病人总习惯找个按摩店推拿一下。北京世纪坛医院神经外科副主任医师王政伟表示，颈椎是脊柱椎骨中体积最小但灵活性最大的部位，也是大脑与四肢躯干连接的唯一通道，肩负着“上传下达”的重任，然而有些颈椎病是不能按摩的。

即使是适宜按摩的颈椎病，也要“该出手时才出手”。西安交大一附院骨科主任尹战海介绍，如果是在急性期或炎症渗出期一定不能手法按摩，首先要用药物控制炎症，待急性期过后，才能按摩，否则会越按越痛。

不仅如此，即使适合按摩理疗，手法也有讲究。武汉大学人民医院脊柱外科主任陶海鹰介绍，按摩手法过重，或是在同一个部位反复使用，很容易造成相应肌肉组织的损伤，使病情加重。很多街边小诊所或按摩店的工作人员对颈椎病掌握不清，一旦操作失误就会造成颈椎患者瘫痪甚至死亡。特别是一些中老年“三高”者常伴有骨质疏松，不恰当按摩手法会导致颈部脊髓、神经或者血管损伤，可造成瘫痪等严重后果。所以在接受按摩前，最好先做X光片、核磁共振等相关检查，搞清楚颈椎病的类型，排除禁忌症。

治颈椎病很多人都知道去找骨科，事实上，神经外科也是不错选择。专家表示，国外的颈椎病人都选择神经外科治疗，国内病人大多选择骨科，主要是目前神经外科从事脊柱外科的医生较少，而骨科发展更完善。目前随着神经外科发展，很多技术娴熟的神外专家也成为颈椎治疗的中坚力量。所以除了找骨科大夫，也可以去找神经外科就诊。

