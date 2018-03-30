中医怎么退黑眼圈？用艾叶泡脚

中医认为，艾叶味辛、苦，性温，具有温经止血，散寒止痛，安胎、降湿杀虫的功效，我们常常通过一些方法把它做成艾条、艾绒等使用，但其实用它来泡脚，不仅可以散寒止痛，温经止血，还能有效去除体内虚火导致的黑眼圈。

可以取艾叶一小把，煮水后泡脚。如果艾叶不好找也可以用纯艾叶做成的清艾条，取1/4撕碎后放入泡脚桶里，用滚开的水冲泡一会儿。等艾叶泡开后，再兑入一些温水泡脚，泡到全身微微出汗即可。一般要连泡数次，约2~3天后即可有效。

需要注意的是，我们用艾叶水泡脚时，要注意别吃寒凉的食物，注意休息，多喝温开水。还可在用艾叶水泡脚的同时喝一杯生姜红枣水。坚持一段时间后，由体内虚火引起的黑眼圈就会明显好转。

想要效果更快，还可以用艾条，灸肝腧、肾腧、三阴交、太溪、足三里这五个穴位，它们都是滋补肝肾，提高免疫力的穴位。每天在这五处按摩、艾灸各5分钟即可，10天为一个疗程，中午11时灸效果最佳。(山西中医药大学附属医院推拿二科主任 杨 润)