乙肝患者最关心的八个问题

受访专家：首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心主任 贾继东 副主任 尤 红

病毒性肝炎是由肝炎病毒引起，以肝细胞变性坏死为特点的传染性疾病。根据病毒类型分为甲、乙、丙、丁、戊五种，其中以乙型最为国人所熟知。对于乙肝，很多人存在困惑，本报特邀首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心主任贾继东、副主任尤红为大家答疑解惑。

中国是不是乙肝大国？中国曾是乙肝高发地区，1992年前，我国乙肝表面抗原阳性人群约占9.75%。因近年来新生儿普遍接种了乙肝疫苗，我国乙肝表面抗原阳性人群降到了6%~7%，属中等流行区（8%以上为高流行区）。

携带乙肝病毒就是肝炎吗？乙肝病毒携带者不等于乙肝患者。携带者的肝脏不一定有炎症。无症状的携带者也并非绝对健康，若病毒在复制期，就可能使肝脏受损，变成慢性肝炎。

乙肝都会变成肝硬化吗？乙肝病毒感染是我国肝硬化、肝细胞癌的首要病因。但是慢性乙肝是可防可治的，只要接受规范化治疗，大多数患者的病情会得到有效控制。

和乙肝患者吃饭会感染吗？在病毒性肝炎中，只有甲肝和戊肝可通过消化道传染，其余3种都属于血液传播性疾病，因此和乙肝病人一起吃饭，不会被传染乙肝。

乙肝患者能结婚吗？答案是肯定的。乙肝病毒的传播途径主要有血液传播、母婴传播及性传播，因此，没有防护的性行为，可能会因微量的血液暴露，导致病毒传播。但只要对方接种了乙肝疫苗并产生抗体，就不用担心；在不知道是否有保护性抗体，或尚未接种疫苗前，用安全套也可防止传染。

乙肝如何预防，能根治吗？注射乙肝疫苗是预防乙肝最有效的手段。对于所有新生儿、医务工作者，以及需要经常输血或用血液制品、长期接受血液透析者，都建议注射乙肝疫苗。临床上治疗乙肝的方法也有很多，但抗病毒治疗是关键。尽管多数慢性乙肝尚不能被根治，但只要有适应证且条件允许，就该进行规范的抗病毒治疗，从而稳定或阻断病情进展，改善生活质量。

肝硬化能否逆转？肝硬化与肝脏组织发生炎症、出现纤维化有很大关系。目前已有证据表明，慢性乙肝的肝纤维化及早期肝硬化是能逆转的，且国际权威肝病刊物也发表了评价肝纤维化逆转的“北京标准”。

控制好乙肝，肝脏就安全了吗？据国内外专家估计，5~10年后慢性乙肝有望治愈。曾经也是一大难题的慢性丙肝，近年来在治疗上已取得突破性进展：通过口服药物，95%以上的患者可在3~6个月甚至更短的时间内清除病毒，达到临床治愈。因此，两大传染性肝病在十几年后将可能不再是严重的公共卫生威胁。但肝脏作为体内最大和功能最复杂的器官，仍会受到许多伤害，如肥胖所致的非酒精性脂肪性肝病、过量饮酒所致的酒精性肝病、药物所致的肝损害等。避免高热量饮食，增加锻炼，减少饮酒和盲目用药，将有效减少这些非传染性肝病的发生。（特约记者 王 珺）