躯体疾病可能引发精神障碍

65岁的王舜华（化名）老人一次旅游回来后，突然像换了个人。原本爱说爱笑的她突然话少了，总是坐在沙发上发呆，但一到晚上又会特别吵闹。近日，家人带着老人来到湖南省第二人民医院老年躯体疾病精神科门诊咨询。

老人的儿子张先生原以为母亲得了重病，带着母亲看了神经科、肿瘤科等多个专科，但医生却建议他去精神科。难道母亲旅游回来后就有了精神障碍？张先生极为不解。

在省第二人民医院老年躯体疾病精神科，接诊的傅锦华主任详细询问了老人病史和精神状况，判断老人的病情并不简单。经胸部CT平扫，发现老人双肺有大面积斑片状阴影，提示肺部感染。经进一步检查，老人被确诊为躯体疾病所致精神障碍。

据傅锦华介绍，新发精神疾病的老年患者多为躯体疾病所致精神障碍。需要提醒的是，目前许多老年人因为出现躯体疾病后症状不典型，没有采取相关精神疾病对症治疗，因而延误了病情。

傅锦华提醒，一旦发现家中老人出现性格改变、行为异常、想法离奇古怪，甚至不认识身边的人等变化，就要关注是否发生精神障碍，并尽快到精神科专科就诊。