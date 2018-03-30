孩子长高把握春季黄金季节

春天是万物生长的季节。对处于生长期的孩子来说，春季也是一年中生长增速的关键时期。

世界卫生组织的一项研究表明，儿童长得最快的时候是每年的3至5月，在这3个月中，孩子身高增长值相当于9至11月身高增长值的2倍至2.5倍。此时不仅仅是儿童身高增长最快的时期，同样是儿童机体机能增长、体智发育的黄金期。

湖南中医药大学第一附属医院针灸推拿科小儿推拿中心负责人汤伟副教授表示，人的身体和四季变化有着同样的规律，如果把握春季助长的好时机，不但能让孩子强健脾肾、益脑增智，还能促进孩子生长发育、改善其脾胃虚弱等症状。

汤伟建议，家长要在春季为孩子制订一个切实可行的、科学合理的作息时间表。人体的生长激素主要在睡眠状态下分泌，所以保证充足的睡眠有利于长高。此外，要让孩子每天坚持30分钟左右的有氧运动，如跳绳、引体向上、游泳等。

“助力儿童春季长高，也可尝试中医小儿推拿。”汤伟表示，家长可以通过以下方式帮孩子推拿：推五经，即在手指末端螺纹面，顺时针旋转推揉，100～150次；揉中脘，即用手指揉按胸骨下端和肚脐连接的中点穴位，100～120次；摩腹，用掌摩法按摩整个腹部，一分钟60～100次；拇指按揉足三里，50～150次；捏脊，脊柱两侧，捏的时候拇指向前、与食指轻扣在一起，用食指的指间关节轻轻贴着皮肤，用拇指轻轻提着皮肤。