每到春雨霏霏的清明时节，长在家乡田郊沟渠的一种名叫“蒿菜”的野生植物，便脆鲜鲜地绽出青芽。这种野蒿，与青蒿有所不同，形状有点类似菊花，但不开花。在清明前，我们采下它的嫩叶，和糯米一同蒸食，便是一道清香无比的美食。如果把采下的蒿菜晒干、打碎，搀和着糯米，用两片桐树叶包裹成一个个四方状，在我们当地则被称为“蒿子粑”。

蒿子粑做法很简单，先将糯米磨成浆，用白包袱包裹，然后将包袱压上石头，待水分挤干后，揉成团，包上豆粉、芝麻糖等做成的馅，再拌以打碎的干蒿菜，然后用两片新鲜的桐叶捆扎包好后，煮熟即可。糯米、豆粉、芝麻糖、干蒿叶等主配料经高温一番烘蒸，由于桐叶的浸润，原有颜色全被改变，糯米染成了墨绿色，虽然有些不中看，但食过之后，定会让你赞叹不已。

蒿子粑在我们湘东当地享有很高的声誉，每天清晨，不论是年幼的孩子还是年轻的白领，抑或是年老的长者，都喜欢买上三两个蒿子粑当早餐，这蒿子粑既食用方便又能充饥。近年来，市场经济发达，原本只在清明前后出现的蒿子粑，除了寒冷的冬天外，春夏秋三季，均可看到它的身影。

蒿子粑之所以能成为当地不可或缺的美食，缘于它的香甜可口、绵软舒爽。那种诱惑挡也挡不住，那种感觉道也道不完。今天市场上售出的蒿子粑越来越轻巧，好处在于方便携带。我一直留恋家乡的蒿子粑，我一直记得生我养我的美食小城。人在异乡，尤其在清明之前，我想象着，摊开桐叶，徐徐地，让蒿子粑香四处弥漫的感觉。真想面前就有一个墨绿的蒿子粑能让我一点点地嚼进嘴里，在咀嚼中，这蒿子粑越嚼越软、越嚼越香、越嚼越甜，那绵软的糯米、脆鲜的豆粉、喷香的芝麻糖，含在嘴里，化在肚里，甜在心里……