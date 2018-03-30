高血压患者玩手机到半夜  这回真的玩“炸”了

每天躺着玩手机已成为很多人的睡前习惯，但是这么做对健康不利。最近，台州玉环市患高血压的老蔡（化名）熬夜玩手机，结果血管爆裂脑出血，生命垂危。玉环市人民医院神经外科医生通过神经内镜，实现脑内血肿精准清除，帮病人捡回一条命。不幸的是，老蔡因为这次脑出血导致右侧肢偏瘫。

手机玩着玩着

老蔡突然没了反应

玉环市民老蔡今年51岁，患高血压已有五六年。虽然有高血压，但是老蔡却不当一回事，平时也没按医嘱按时定量地吃降压药，所以血压控制情况并不理想。家人担心老蔡的身体，苦口婆心，但是老蔡我行我素，家人拿他没办法。

3月21日晚，老蔡和往常一样，吃过晚饭就躺在沙发上玩手机游戏。晚上11点，老蔡觉得头晕头痛，这才上床休息。可是，老蔡倒在床上不久，妻子就发现了异样：老蔡躺下没多久就一动不动，脸色难看，任凭家人怎么喊他都没反应。家人赶紧呼叫120送到医院抢救。

送到医院一查，诊断老蔡的病症为高血压脑出血。“患者当时神志不清，血压200/130mmHg，左侧基底节血肿破入脑室，出血量达40多毫升，病情危重必须尽快手术。”接诊老蔡的神经外科主任医师高潮介绍。

尽管从死神手里抢回老蔡

但右侧肢体偏瘫很难恢复了

考虑到老蔡脑子里还在出血，事不宜迟，当晚，高潮主任医师和陈思强主治医师连夜为患者实施了神经内镜下颅内血肿清除手术。

高潮介绍，“神经内镜技术”是目前治疗高血压脑出血的最佳手段之一，具有创伤小，相对安全度高、术后恢复快等优点。

“脑部神经、血管非常丰富，稍有差池，就可能损坏到脑细胞。而微创手术将损伤降到最小化，更利于病人康复。”高潮说，由于技术有较多限制，对医生的专业知识及经验有较高的要求。

好在整个手术过程非常顺利。术后第三天，老蔡神志就转为清醒了。

再次睁开眼睛看到家人，老蔡感到很幸运，但是他发现，自己右侧肢体动弹不了了，不受自己的控制。听医生介绍，这是因为老蔡脑出血留下的右侧肢体偏瘫的后遗症。

“高血压不控制，等于将自己长期置于危险中。”高潮介绍，病人脑出血导致偏瘫，将面临长期的康复治疗，但很难恢复到以前的状态了，行动不方便将成为他的终生遗憾。

高潮还说，高血压脑出血是神经外科常见病、多发病。像老蔡这样高血压病多年，高血压没得到控制，一旦碰到长期熬夜、过度劳累、过量运动、情绪激动、气温骤降等诱因，极易引起血压飙升，导致脑出血。

“高血压控制不好，就会引起很多并发症，比如脑出血、脑梗塞、心脏衰竭、肾衰竭等。但只要正规治疗，也是可以很好地控制的，从而避免脑血管意外的发生。”高潮建议，一旦被确诊为高血压，就要按医嘱及时服药，同时必须规律作息，不要让熬夜玩手机成为诱发高血压脑出血的诱因。

记者 陈栋 通讯员 黄月红