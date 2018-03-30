贵州发起脱贫攻坚春风行动

近日，贵州省委、省政府发起2018年脱贫攻坚春风行动令。卫生系统将强力推进“异地扶贫搬迁安置区卫生室建设全覆盖、农村中小学校医务室标准化建设全覆盖、深度贫困村卫生室规范化建设全覆盖”3项任务，全面落实“四重医疗保障”，全面加强农村急救体系建设。

据悉，今年贵州省将陆续为全省104个急救机构配备121辆急救车和医疗设备，进一步优化院前医疗急救服务，全方位提升70个县级急救中心能力，保障贵州省扶贫攻坚任务完成。

与此同时，根据贵州省春风行动安排部署，计划在今年6月底前完成12296所农村中小学医务室诊疗设备标准化配置；对易地扶贫搬迁安置区已建设完成的488个卫生室开展规范化建设，投入2630万元为每个村卫生室配备37种医疗设备；从村医配置、村医培训、设备配置、能力提升、信息化建设和环境优化6个方面入手，推进全省2760个深度贫困村卫生室规范化建设。

“春风行动”还将重点落实14个拟退出贵州省贫困县建档立卡贫困人口新农合个人缴费县级财政补助政策，确保建档立卡农村贫困人口100%参合。扎实做好第一书记和驻村干部轮战工作，选派10名优秀干部深入基层开展脱贫攻坚，重点帮助宣传好党的方针政策、抓好产业发展、落实好扶贫政策、解决好实际困难。