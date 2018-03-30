浙江省是手足口病发病水平较高的省份，据以往监测结果显示，浙江省有两个发病高峰，第一个高峰出现在4-7月，第二个高峰出现在10-12月左右，不同地区和不同年份可略有差异。据省疾控中心透露，目前我省疫情正处于上升阶段，并将进入第一个流行高峰。监测结果显示：我省3月手足口病报告发病数比2月上升了137%。

手足口病是什么

此病由多种肠道病毒引起，以婴幼儿发病为主。主要通过接触患者鼻咽分泌物、唾液、疱疹液、粪便，以及接触被污染的玩具、餐饮等物品传播。大多数患者症状轻微，以发热和手、足、口腔等部位的皮疹或疱疹为主要特征，一周左右可自愈。少数患者可出现无菌性脑膜炎、脑炎、急性弛缓性麻痹、呼吸道感染和心肌炎等，个别重症患儿病情进展快，可发生死亡。

手足口病疫情形势现在如何

近年来，手足口病报告发病呈上升趋势，重症和死亡呈下降趋势，发病、重症和死亡呈隔年高发特征。发病人群主要集中在 5 岁及以下儿童，死亡主要集中在3 岁及以下儿童。重症和死亡病例中以肠道病毒 71 型 (EV71) 感染为主。受易感人群积累等因素影响，结合手足口病隔年高发特征，预计 2018 年手足口病整体流行强度将高于2017 年，不排除重症、 死亡有所增加的可能。

手足口病该怎么预防

做好重点场所防控。托幼机构、学校等重点场所，建议开展晨检、巡查、缺勤登记和报告制度，加强玩具、教室、宿舍等物品和场所的日常消毒。

接种疫苗。建议家长给6月龄至5岁儿童接种肠道病毒71 型（EV71）灭活疫苗，虽然手足口病可以由多种病原体引起，但是疫苗接种对于减少重症、死亡的发生具有积极意义。

良好的个人和环境卫生是预防的重要手段。

（1）进食前、如厕后、处理呕吐物或更换尿布后要洗手；

（2）不要与他人共用毛巾或个人物品；

（3）经常清洁和消毒常接触的物品，如玩具等；

（4）避免与手足口病患者拥抱等密切接触；

（5）为防止将病毒传染给别人，患病儿童应居家隔离至康复后一周。