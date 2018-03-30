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6批次食品不合格

记者陈燕飞

2018年03月30日08:11 来源：中国医药报

国家食品药品监管部门3月20日发布调味品、食用农产品、茶叶及相关制品、蛋制品、乳制品和速冻食品等6类食品387批次样品的抽检结果，6批次样品不合格。

抽检不合格产品及项目分别为：天猫圣伦特食品专营店（经营者为无锡圣伦特国际贸易有限公司）在天猫（网站）销售的标称武汉小丑调味食品有限公司生产的加香鲜味王（固态调味料）；长春卓展时代广场百货有限公司销售的标称丸岛酱油株式会社生产上海富田贸易有限公司经销的丸岛牌减盐酱油（酿造酱油，原产国：日本）；长春卓展时代广场百货有限公司销售的标称丸岛酱油株式会社生产上海富田贸易有限公司经销的丸岛牌酿造酱油（蘸生鱼片系列，原产国：日本）；西安市雁塔区彭秋波生鲜鸡批发部销售的标称山西省汾西县朝阳食品有限责任公司生产的鸡胗；湖南省长沙市雨花区红星大市场销售的来自山东省聊城市江北水城旅游度假区的芹菜；上海市宝山区红权肉类经营部销售的标称安徽华卫集团食品有限公司生产的冷鲜皖江黄鸡。

(责编：盛月、权娟)


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