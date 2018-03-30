春季是装修旺季，为什么会有大批业主集中在这个季节装修呢？

首先，春天气温和湿度适中，在装修时使用的木制品及石膏制品，完工后不易变形、开裂。粘贴瓷砖的沙浆、水泥由于温度及湿度适宜，使瓷砖粘贴得更加牢固。春天天气暖和又能开窗通风，施工中涂刷的油漆和乳胶漆，挥发、干燥得比较快，涂刷的平整度也会好一些。

每项装修工程完毕后，都要打开门窗，进行通风，使油漆、甲醛等装修材料中的有害物质、有毒气体挥发掉，同时，装修过程中的黏合胶也需要晾干。春季温度适中，通风状况好，易于挥发，而夏季多雨、空气潮湿，装修材料易起翘、变形。秋季干燥，装潢材料容易开裂。冬季采暖期装修，采暖费可不是一笔小数，无疑浪费资源，增加装修成本。

家庭装修很多的质量问题，都出在木制品的含水率上。无论是实木材料还是人造板材，所有的木制品都含有一定的水分。春季的气候条件有利于将木质材料的含水率控制在13%以下。一般木材的含水率应该在8%左右为宜，过高或过低，其热胀冷缩的变化就十分明显，从而影响施工质量。