“旅行青蛙”触动都市人内心最柔软处

最近，社交网络上的各种小游戏层出不穷，前几天还经历大起大落的“跳一跳”，之后又出现了和“纸片人”谈恋爱。然而在一个礼拜后，朋友圈又开始晒起来一只小青蛙。

这也让人不免产生了一个疑问，这些游戏到底是有怎样的魔力，居然在短短的时间内牢牢地抓住了游戏玩家们的心？

在这款《旅行青蛙》的游戏中，其实并没有什么游戏目标。在游戏中，你将拥有一只宠物青蛙，只要给它收拾好行李，它就会自己出门旅行。过一段时间之后，青蛙会带回来一些土特产，也会在旅行途中给你邮寄一些明信片。但是，它出不出门、何时出门、何时归来，全都是随机的。这一点，正巧应了去年年底火起来的词——“佛系”。一切都是那么随缘，不存在什么“升级过关”，你随缘地点开游戏，青蛙随缘地在家或是旅行。这样的随缘简直是游戏界的一股清流。

生活、工作节奏之快使得很多人无法随意地说走就走去旅行。但是在游戏中，青蛙却可以做到。

其实，人们养的不止是青蛙，更是透过青蛙看到自己理想中的生活状态。在 “时间就是金钱，效率就是生命”的当下，“慢”已经变成一件很奢侈的事情，生活的压力让人们根本不敢停下自己的脚步。这时，等青蛙回家这个漫长的过程，恰巧能让自己心里有一处真正慢下来的空间。

当下的社会之中，焦虑、抑郁等心理问题越来愈多，人们渴望抓住一点力量来温暖自己的内心，也迫切地需要一个载体来寄托自己空虚的精神世界。《旅行青蛙》的出现，恰好成为一个情绪的宣泄口。不仅仅是这只小青蛙，其实和“纸片人”谈恋爱也是如此。现在，许多青年男女在现实生活中找不到适合的另一半，于是就将自己的精神寄托转嫁到了游戏上。不过，值得一提的是，游戏与现实始终存在差异，游戏不能完全替代现实，要想真正地摆脱空虚，不能沉迷游戏，而要走出去。

随着城市化的发展，正发生着大规模的人口流动，很多人不知道自己属于哪里，也不知道自己将要去向何方。他们甚至会羡慕《旅行青蛙》中的青蛙，不管去了哪里，最终的归宿都是回家。而背井离乡的他们，却只能隔空思念遥远的故乡。即便知道故乡有人牵挂自己，也不能像青蛙一样，在外面累了就能回家走一遭。农历新年就要来了，在新春假期不妨多多感受家的温暖，游戏中的情感寄托其实就在身边。（同济大学附属第十人民医院心理科 梅馨纯）