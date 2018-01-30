如何帮助患儿战胜流感

寒假来临，少年儿童和婴幼儿的活动空间基本上以家庭为主。确诊流感的患儿，在门急诊就医的患儿要居家隔离，保持房间通风。充分休息，多饮水，饮食应当易于消化和富有营养。要密切观察病情变化，尤其是年龄不满2岁的宝宝。符合重症或危重流感诊断标准，或伴有器官功能障碍的患儿，需要住院治疗。

由于流感病毒感染高危人群容易引发重症流感，尽早抗病毒治疗可减轻流感症状，缩短流感病程，降低重症流感的病死率。要避免盲目或不恰当使用抗菌药物，换句话说，使用抗生素要有指征。儿童忌用阿司匹林或含阿司匹林药物以及其他水杨酸制剂。

对症治疗包括高热患儿可进行物理降温，或应用解热药物。咳嗽咳痰严重的宝宝给予止咳祛痰药物。根据缺氧程度可采用鼻导管、开放面罩及储氧面罩进行氧疗。

抗流感病毒药物在发病48小时内进行抗病毒治疗，可减少流感并发症、降低住院患儿的病死率、缩短住院时间，但是，发病时间超过48小时的重症患者依然能从抗病毒治疗中获益。适合儿童用的抗流感病毒药物是奥司他韦，对甲流和乙流都有效。疗程5天，一定要用足疗程，如果自行缩短疗程，流感病毒可能没被彻底消灭，“星星之火，可以燎原”。当流感继发细菌性感染，如肺炎、中耳炎和鼻窦炎等时，才有使用抗生素的指征。

流感并不可怕，可防可控可治。进入流感肆虐季，宝妈宝爸们要科学对待，理性预防，合理治疗。（上海交通大学医学院附属新华医院儿内科 薛海虹 卫敏江）