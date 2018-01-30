4岁男童打场雪仗后突发惊厥 儿童医院两天收了19例

4岁男童打雪仗后突发高热惊厥，失去意识。家人不知所措，所幸120及时送医救治，现已无大碍。

27日，张女士4岁的儿子童童见外面下起了大雪，在小区里和小伙伴们打雪仗玩得十分兴奋。午饭后，童童就有些精神不振，开始低烧，晚上更是烧到39℃，一夜没睡安稳。

28日上午8时左右，童童突然两眼上翻，口吐白沫，四肢僵直抽搐近3分钟。孩子头一次出现这种情况。

张女士赶紧拨打120将童童送往武汉市儿童医院。孩子当即被送进急救室，进行吸氧、退烧等处理，体温才降下来。检查后确认患的是热性惊厥。

据了解，武汉市儿童医院在上周末两天就收治了19例热性惊厥患儿。神经内科副主任医师孙丹介绍，热性惊厥是儿童常见的神经系统疾病之一，多发生于上呼吸道感染或某些传染性疾病的发病初期，好发于6个月至6岁儿童。

“当儿童出现热性惊厥时，家长不必担心，大多数情况下都是良性惊厥，抽搐时间较短，一般不会超过10分钟，所以并不会对孩子的脑部神经或者其他生理发育造成影响，也不会产生后遗症。”孙丹说，大多数孩子到6岁后就不会再发生热性惊厥了，但还是有一些孩子，发生惊厥时刚出生几个月，在6岁后一发烧仍会有惊厥的情况，并且抽搐时间较长，家长就要引起重视，因为这种情况可能是复杂性惊厥，有发生癫痫的危险，最好做脑电图检查。（记者黄莹 通讯员薛源）