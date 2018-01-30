多地整治执业药师“挂证”现象

自国家食药监总局2017年11月22日曝光65名“挂证”执业药师后，安徽、江西等7省食药监局先后通报药品经营企业中执业药师存在“挂证”行为，不到40天的时间里，近百名“挂证”执业药师被地方曝光。目前严查还在持续。

1月19日，山东省食药监局发布《关于药品经营企业中执业药师“挂证”行为检查情况的通告》（以下简称《通告》），72名 “影子”执业药师被曝光。《通告》表示，为强化药品经营企业监督管理，规范药品经营企业配备使用执业药师的行为，山东省食药监局加大了对执业药师“挂证”行为的检查力度，并附上72名“挂证”执业药师的姓名、资格证号、注册证号及挂证单位。而山东省执业药师协会1月23日发布的消息显示，这72名执业药师已受到查处，其不良执业行为被录入全国执业药师注册管理信息系统，作为执业药师诚信体系建设的基础数据。

对执业药师“挂证”行为的查处还将影响到相关企业。1月16日，佛山市食药监局发布《关于撤销GSP认证证书情况的函》，5家药店因不规范经营被撤销GSP证书，其中佛山市全家福医药有限公司水建星分店被撤证的原因是执业药师“挂证”。药品零售企业因执业药师“挂证”而失去GSP证书，并不乏先例。2017年12月18日，安徽省食药监局发布通告，立案查处23家药品零售企业，并撤销其GSP认证证书，其中10家企业的缺陷项目便包括“执业药师不在岗且执业药师未注册到该单位”、“处方审核人员执业药师不能在岗履职”等行为。此外，在2017年9月，海南省食药监局也曾因“执业药师兼职挂证”，撤销两家药品批发企业的药品GSP认证证书。（本报记者落楠整理）