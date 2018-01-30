患儿家长对医生应多些体谅

连云港市第一人民医院一名儿内科医生，在一夜诊疗67个孩子、3次大抢救、若干次小抢救之后，于1月27日脑血管破裂，倒在了患儿床边。同一天，同一科室的一名规培医生连轴转，感染上了脑炎。1月28日，记者了解到，当晚医院集合了全院的专家力量，对劳累过度导致脑血管破裂的医生进行了全力抢救。（1月28日澎湃新闻）

假如将这件事与这家医院当天发生的另一件事联系在一起，就会让人五味杂陈。1月28日，连云港海州公安微警务发布通报，27日2时38分，一名3岁患儿的家长因没有及时找到医生，打砸急诊值班室内的电脑、打印机等物品。当时，这名医生正在另一处抢救患者。

尽管该通报指出，第一人民医院另两名医生的病情与此案当事人无关，但两件事同时发生，不能不让人思考。因儿科医生荒，该院急诊医生分担了部分儿科工作，没被急诊患儿家长及时找到完全可以理解，何况家长当时面临的事情只是看一看皮试结果。不知这位家长知道几乎在自己打砸医院的同时，一名儿科医生倒下了，会是什么心情。

家长闹事与医生累倒同样存在内在关联。待遇低、工作累、风险高，是很多人不愿意做儿科医生的几大原因。除了儿科诊疗比较困难外，更关键的是，孩子是家长的宝贝疙瘩，受一点委屈或怠慢，家长往往表现得更有戾气。儿科已成为医患冲突的重灾区，导致儿科医生的数量难以增加，甚至出现改行或辞职等现象。儿科医生少了，现有儿科医生就会更累，他们累倒累病，自然会让儿科资源更加紧缺。

这两件事放在一起带给社会的启示是，化解儿科医生荒，需要从各方面发力。其中，降低儿科医生的职业风险，是极其重要的方面。假如儿科医生总是在惶恐中工作，则难以增加儿科医生的职业吸引力。（罗志华）