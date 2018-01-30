北京将再建525个村级医卫机构

1月29日，北京市两会保障和改善民生专题新闻发布会举行。北京市卫生计生委主任雷海潮在会上透露，目前北京市10个远郊区未设立村级医疗卫生机构的空白行政村共有699个，未来将按照20分钟~30分钟可及的标准，规划建设机构525个（村卫生室511个、社区卫生服务站14个）。

雷海潮表示，从北京医药分开综合改革以来的数据看，三级、二级医院门急诊诊疗人次分别减少12%和3%，一级医院及基层医疗卫生机构增长了16%，城区部分社区卫生服务机构诊疗量增加25%左右。针对基层医疗卫生机构医务人员能力不足问题，一是通过对口支援、多点执业、技术合作、购买服务、返聘退休医生等方式，组织、引导大医院医生参加基层医疗工作；二是通过提升薪酬待遇、改善工作生活环境、拓展发展空间等方式，吸引高素质医生到基层工作。同时，开展订单定向培养，加强对基层医疗卫生机构在岗医务人员的岗位培训和继续教育。（首席记者姚常房 特约记者姚秀军）