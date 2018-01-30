基层卫生工作聚焦六项重点

1月29日，2018年全国基层卫生工作会议在京召开。国家卫生计生委副主任马晓伟出席会议并讲话。会议强调，2018年要深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以人民健康为中心，以发展为主线，持续提升基层服务能力，激发运行活力。

会议部署了六方面重点工作：一是细化措施，提升服务能力。开展优质服务基层行活动，加强基层卫生人员队伍建设，加强基层机构标准化建设。二是深化改革，激发运行活力。深化运行机制改革，完善绩效工资分配，做好医联体、医共体建设。三是实化服务，做实做细家庭医生签约服务，落实家庭医生签约政策，增强签约服务居民获得感。四是防治结合，提升基本公共卫生服务绩效。突出重点人群和重点项目，全面执行新版《国家基本公共卫生服务规范》，持续加强项目绩效考核。五是赋能惠民，加强基层信息化建设和应用。六是便民利民，切实做好新农合相关工作。全面推进新农合异地就医联网结算，深化支付方式改革，进一步提高筹资水平和保障待遇。（首席记者叶龙杰）